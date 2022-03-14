В Златоусте на стадионе «Булат» прошли зимние командные спортивные игры «Больше жизни». В состязаниях приняли участие 14 команд муниципальных и коммерческих предприятий, образовательных и общественных организаций Южного Урала. Наилучший результат показала команда хозяев соревнований, сообщает пресс-служба администрация Златоустовского городского округа.
В основу командных квестов легли традиционные и инновационные виды спорта, а также популярные традиционные подвижные игры — царь горы, салочки, городки, вышибалы и другие.
«В Златоусте заложена очень хорошая традиция. И, я надеюсь, что мы ежегодно будем проводить такие соревнования. А количество участников и болельщиков будет только увеличиваться», — рассказал глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.
По итогу победителем зимних командных спортивных игр «Больше жизни» 2022 года стала команда администрации Златоустовского городского округа. Второе место у команды спорткомплекса «ЭкоТайм» города Миасс, третье — у команды приборостроительного завода имени К. А. Володина из Трехгорного.
«Миасс и Златоуст всегда сближали, как общие мероприятия, так и дружба между нашими городами. В августе в Миассе пройдут уже летние командные игры. Всех приглашаем, ждем в гости», — говорит глава Миасского городского округа Григорий Тонких.
Соревнования были организованы благотворительным фондом «Сердце Урала» при поддержке министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, администрации Златоустовского городского округа, спортивных федераций и партнерских организаций.
Напомним, что в Златоусте подвели итоги VII зимнего областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в котором за победу боролись 11 сильнейших коллективов региона. Наилучший результат показала команда хозяев соревнований.
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