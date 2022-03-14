На Южном Урале прошли зимние спортивные игры «Больше жизни»

Мероприятие прошло в Златоусте на стадионе «Булат»

«В Златоусте заложена очень хорошая традиция. И, я надеюсь, что мы ежегодно будем проводить такие соревнования. А количество участников и болельщиков будет только увеличиваться»,

— рассказал глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.

«Миасс и Златоуст всегда сближали, как общие мероприятия, так и дружба между нашими городами. В августе в Миассе пройдут уже летние командные игры. Всех приглашаем, ждем в гости»,

— говорит глава Миасского городского округа Григорий Тонких.