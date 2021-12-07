На Южном Урале прошли состязания по парашютному спорту в память о погибших в авиакатастрофе

Трагедия на аэродроме в Калачево произошла 13 декабря 2009 года

На аэродроме в Калачево состоялись всероссийские соревнования по парашютному спорту по прыжкам на точность приземления «Кубок восьми». Ведущие спортсмены страны выступили в состязаниях в память о погибших в авиакатастрофе 13 декабря 2009 года, когда после крушения частного учебного самолета в районе аэродрома Калачево погибло восемь человек — пилот, инструктор и шестеро спортсменов-парашютистов, сообщает региональная федерация парашютного спорта.

Эти соревнования стали ежегодной традицией благодаря друзьям и близким погибших, которые сплотились для того, чтобы продолжить их начинание — развитие парашютного спорта в Челябинской области.

В нынешнем году «Кубок восьми» прошел уже в десятый раз. И если ранее турнир собирал немного участников, то в этом году побил все рекорды. На Южный Урал прибыли 87 парашютистов из 18 регионов, в том числе 4 мастера спорта международного класса и 28 мастеров спорта.

Участникам предстояло выполнить по 5 прыжков с высоты 900—1200 метров на индивидуальную точность приземления. Их результаты засчитывались в командный зачет. Победители определялись по наименьшей сумме набранных очков.

Несмотря на сложные погодные условия, ветер и дождь, победу в соревнованиях одержали Евгения Торгашева (Башкортостан) и Александр Рябичев из Тулы. В командном зачете выиграли состязания спортсмены из Тульской области. А памятный приз «Кубок восьми» был вручен мастеру спорта Евгении Торгашевой, которая показала наилучшую сумму очков по трем турам из пяти.

Напомним, что авиакатастрофа в районе аэропорта Калачево произошла 13 декабря 2009 года. В ней потерпел крушение частный учебный самолет СМ-92Т, в котором находилось восемь человек — пилот, инструктор и шестеро спортсменов-парашютистов.

Комиссия Международного авиационного комитета заключила, что катастрофа произошла в результате «сваливания самолета в штопор» и стала возможной вследствие нескольких неблагоприятных факторов. Так, была нарушена процедура набора высоты — из-за превышенной взлетной массы самолет не смог набрать необходимую высоту, из-за которой не удалось вывести судно из штопора. Специалисты из МАК отметили, что самолет не был предназначен для десантирования парашютистов.