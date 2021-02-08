На Южном Урале прошли соревнования в рамках спартакиады «Уральская метелица»

Игры состоялись в нескольких районах Челябинской области

В Челябинской области прошли соревнования в рамках региональной зимней сельской спартакиады «Уральская метелица». Состязания по хоккею, мини-футболу среди мужских и женских команд прошли в нескольких муниципалитетах региона, сообщили ИА «Первое областное» в министерстве спорта области.



Так, в соревнованиях по хоккею, которые прошли в Бредах, приняли участие около 100 спортсменов из пяти команд. Победителями стали атлеты из Агаповского района, второе место — у хозяев турнира, а замкнули тройку призеров игроки из Кизильского района.

«Аналогичные соревнования прошли в Чесменском районе в селе Светлое. Здесь вне конкуренции были спортсмены из Аргаяшского района, второе место у команды Чесменского района, третье — Верхнеуральского района. В отборочных состязаниях, прошедших в Пласте, места распределились следующим образом: первое место — Еткульский район, второе место — Октябрьский район, третье место — Кусинский район. Наконец, в селе Миасское Красноармейского района победителем хоккейного турнира стали спортсмены Сосновского района, второе место у Красноармейского района, 3-е — у Кунашакского района», — рассказали в пресс-службе Минспорта Челябинской области.

В Варне и Кусе прошли состязания по мини-футболу среди мужчин, в каждом из состязаний участвовали 72 спортсмена из восьми команд. В Варне первыми были футболисты из Агаповского района, второе и третье место заняли команды Карталинского и Верхнеуральского районов соответственно.

«В Кусе победила команда Кунашакского района, второе место у Кусинского района, замкнул тройку призеров Сосновский район. Состязания по женскому мини-футболу принял у себя Увельский район. Здесь состоялись зональные и финальные соревнования, в которых приняли участие 144 спортсмена из 16 команд. Победителем турнира стала команда Верхнеуральского района. Второе место — у представителей Агаповского района, замкнули тройку призеров спортсмены Увельского района»,— отметили представители Минспорта.

Также в Пластовском районе в минувшие выходные прошли состязания спортивных семей в зачет 18-й областной зимней сельской Спартакиады «Уральская метелица». В них соревновались 66 спортсменов из 22 команд, а состязания проходили в двух возрастных категориях у мальчиков и девочек. В возрастной категории 2008—2009 года рождения у мальчиков лучшими стали спортсмены из Троицкого района, 2010—2011 года сильнейшими были признаны атлеты Увельского района. У девочек в категории 2008—2009 первое место у Пластовского района, а в возрастной категории 2010—2011 года победу праздновали спортсмены Кусинского района.