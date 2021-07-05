На Южном Урале появится еще один профессиональный футбольный клуб

«Торпедо» из Миасса составит конкуренцию ФК «Челябинск»

В сезоне-2021/2022 в чемпионате страны во втором дивизионе Футбольной национальной лиги стартуют два южноуральских коллектива. К старожилу лиги ФК «Челябинск» добавится миасское «Торпедо», сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Футбольный клуб «Торпедо» (Миасс) после долгого перерыва возвращается во второй дивизион. Клуб стал победителем в любительской лиге и получил право и лицензию на выступление в ПФЛ. Впервые за 20 лет Челябинскую область на профессиональном уровне будут представлять два клуба.

Новый сезон стартует в июле. Ранее между командами второго дивизиона проводилось первенство ПФЛ (Профессиональной футбольной лиги), однако с этого сезона турнир будет проходить под эгидой ФНЛ (Футбольная национальная лига), которая, в свою очередь, будет разделена на два дивизиона.

Команда из Миасса под руководством главного тренера Владимира Федорова 9 июля проведет товарищеский матч с ФК «Челябинск». 14 июля ФК «Торпедо» сыграет в матче межрегионального этапа финала Кубка России.

Автор: Степан Тимощук



