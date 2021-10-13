С 15 по 17 октября в Челябинске и Магнитогорске стартуют открытые региональные соревнования по баскетболу. Андрей Зубков и Федерация баскетбола Челябинской области объявляют о старте первого сезона открытых региональных соревнований «Лига Андрея Зубкова». В сезоне 2021/2022 в турнире примут участие юноши трех возрастов: 2006, 2008 и 2009 г. р. из двенадцати городов Российской федерации, сообщает пресс-служба Федерация баскетбола Челябинской области.
«В какой-то момент жизни ты переходишь на ту ступень, когда чаще начинаешь думать, что хочешь делиться, помогать, строить. Около года мы думали над созданием турнира в моём родном Челябинске, но всё сложилось ещё лучше. С 15 октября стартует Лига Андрея Зубкова. Это открытые региональные соревнования, где будут участвовать команды из 12 городов в 3-х возрастных категориях. Я рад, что мы смогли создать целую лигу, которая позволит детям расти еще быстрее и выше. Чем больше у ребят будет возможности играть, тем сильнее они будут. Лига будет ежегодной, и с каждым сезоном мы будем стремиться увеличивать число команд и возрастов, участвующих в ней. Еще раз скажу спасибо всем, кто был причастен к созданию лиги», — отметил российский профессиональный баскетболист Андрей Зубков.
Федерация баскетбола Челябинской области обратилась к форварду с идеей проведения таких матчей, и Зубков согласился стать куратором проекта. Андрей Юрьевич Зубков является российским профессиональным баскетболистом, играющим на позиции тяжёлого форварда. Он вырос в Челябинске и начинал заниматься баскетболом в городской школе № 8. Сейчас он выступает за баскетбольный клуб «Зенит».
«Я рад, что у нас получилось создать возможность для наших юных баскетболистов попробовать свои силы в таком масштабном турнире. Особенно приятно, что эти соревнования пройдут в Челябинске и Магнитогорске, к нам съедутся спортсмены из многих городов России. Отдельно хочется поблагодарить нашего земляка, профессионального игрока Андрея Зубкова, что откликнулся на наше предложение и взял на себя кураторство этого проекта. Желаю всем спортсменам удачи и побед!», — сказал президент ФБЧО Николай Сандаков.
Напомним, что с 15 по 17 октября, в Челябинске и в Магнитогорске пройдет первый тур соревнований. В Лиге Зубкова будут участвовать команды трех возрастов — 2006, 2008 и 2009 г. р. — из 12 городов. Со временем география турнира будет расширяться, как будет увеличиваться и количество участвующих возрастов.
Автор: Степан Тимощук
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