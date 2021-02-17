На Южном Урале начался девятый сезон Кубка «Новатэк» по мини-футболу

В отборочных играх примут участие команды из семи муниципалитетов

В Челябинской области стартовал девятый сезон Кубка «Новатэк» по мини-футболу. В этом году из-за пандемии он начался в феврале.

Повлиял коронавирус и на календарь соревнований, который в этот раз будет плотнее. Как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, сейчас команды готовятся ко всем этапам соревнования, а также к первенству УрФО.

«В отборочных играх примут участие спортсмены из Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Сатки, Пласта, Аргаяшского района и Варны. Победители дивизионов автоматически выйдут в областной финал»,— объяснили в Минспорта Челябинской области.

В 2021 году областной финал Кубка «Новатэк» по мини-футболу состоится на стадионе «Центральный», на открытом воздухе. Отметим, расписание игр дивизионов может быть скорректировано с учетом погодных условий.