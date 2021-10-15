В селе Еткуль состоялось заседание оргкомитета по проведению XIV областной зимней сельской спартакиады «Уральская метелица». Первый этап спартакиады планируется провести с 19 по 20 февраля 2022 года, а финал намечен на 25—26 февраля 2022 года. В спартакиаде будут принимать участие около 2000 спортсменов из 22 округов, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.
Состоится спартакиада «Уральская метелица» в Еткульском муниципальном районе. Состязания пройдут по следующим видам спорта: хоккей с шайбой среди мужчин, мини-футбол среди мужчин и женщин, многоборье ГТО, гиревой спорт, соревнования спортивных семей, стрельба руководителей, лыжные гонки, шашки, шахматы.
На обсуждении предстоящего мероприятия присутствовали глава Еткульского муниципального района Юрий Кузьменков, начальник отдела сельского спорта региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне» Борис Хабиров. Оргкомитет также наметил задачи по проведению спартакиады и осмотр объектов спорта, на которых будут проводиться соревнования.
Напомним, что спартакиада «Уральская метелица» проводится с 2004 года. Первые соревнования состоялись на территории Увельского муниципального района.
Автор: Степан Тимощук
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