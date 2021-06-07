На Южном Урале идет отбор в команду баскетбольного клуба «Челбаскет»

В регионе будет создана собственная детско‑юношеская лига

В Челябинске состоялся первый открытый просмотр в детско-юношескую команду баскетбольного клуба «Челбаскет». Отбор прошел в воскресенье, 6 июня. После дебютного для «Челбаскета» сезона в профессиональной лиге было принято решение о создании собственной детского-юношеской баскетбольной лиги.

Профессиональные клубы постоянно проводят открытые просмотры в поисках юных талантов. Менеджеры «Челбаскета» решили создать собственную ДЮБЛ после дебютного для клуба сезона 2020/21 года в профессиональной лиге. Игроки лиги в перспективе должны стать базой для развития основной команды.

На просмотр съехались спортсмены из Южноуральска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Коркино, Карталов, Кыштыма. Интерес к мероприятию вышел и за пределы области, оно привлекло спортсменов из Екатеринбурга, Кургана и Орска. Всего в просмотре участвовали 66 юных баскетболистов. В итоге тренеры выбрали трех кандидатов, которые начнут тренировки уже в июне.

«Мы получили первый, но очень хороший опыт проведения открытого просмотра. Есть открытия и сюрпризы. Порадовало большое количество желающих принять участие, что еще раз подтверждает популярность баскетбола в Челябинской области. Надеюсь, что девчонки будут не менее активны. Развитие детско-юношеского спорта — это то в том числе, ради чего работает клуб и федерация», — отметил президент баскетбольного клуба «Челбаскет» и челябинской региональной спортивной общественной организации «Федерация баскетбола Челябинской области» Николай Сандаков.

Двенадцать кандидатов попали в резерв, им выданы персональные рекомендации. Клуб будет наблюдать за их развитием.

Просмотр в женскую команду для девушек 2005, 2006 годов рождения состоится 13 июня.