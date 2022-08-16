На Всероссийской летней спартакиаде по легкой атлетике в Челябинске выступят 24 южноуральца

Соревнования пройдут с 25 по 28 августа на стадионе имени Елены Елесиной

Всероссийская федерация легкой атлетики утвердила состав участников соревнований по легкой атлетике в рамках Всероссийский летней спартакиады. На соревнованиях в Челябинске выступят более 400 сильнейших спортсменов страны, которые разыграют комплекты наград в 40 видах программы. Примут участие в состязаниях и 24 южноуральских легкоатлета, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

По своему статусу предстоящие соревнования выше, чем национальный чемпионат. В том числе и из-за жесткой системы отбора на спартакиаду. В каждом виде программы, согласно регламенту, могут принять ограниченное количество спортсменов. Поэтому и было предусмотрено проведение соревнований, на которых легкоатлеты завоевывали бы путевки на турнир в Челябинск.

Так, допуск к спартакиаде гарантированно получали: призеры чемпионата России, победители первенства страны (U23), атлеты с лучшим результатом сезона в России. Остальные квоты доставались на основе рейтинга и очков, полученных за участие во всероссийских соревнованиях.

В этой связи не могли пропустить турнир и звезды российской и мировой легкой атлетики. Уже подтвердили свое участие в спартакиаде Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов, Василий Мизинов и другие титулованные спортсмены.

Согласно предварительному списку, отбор на спартакиаду преодолели 24 атлета, представляющих Челябинскую область. Среди них — трехкратный чемпион России по прыжкам с шестом, серебряный призер чемпионата Европы Тимур Моргунов, а также серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы по спортивной ходьбе на 20 км Василий Мизинов. Именно эти два спортсмена являются лидерами южноуральской команды.

Состав сборной Челябинской области по легкой атлетике на Всероссийскую летнюю спартакиаду:

Мужчины

1. Артемий Никитин (800 и 1500 м).

2. Никита Павлов (10 000 м).

3. Василий Мизинов (ходьба 20 км).

4. Кирилл Грудкин (ходьба 20 км).

5. Евгений Добрынкин (ходьба 20 км).

6. Алексей Ишмаметьев (ходьба 20 км).

7. Артем Селин (ходьба 20 км).

8. Кирилл Шутов (ходьба 35 км).

9. Тимур Моргунов (прыжки с шестом).

10. Максим Вахрушев (прыжки с шестом).

11. Иван Соловьев (тройной прыжок).

12. Александр Ермолов (метание молота).

Женщины

1. Наталья Комбарова (100 и 200 м, эстафета 4×100 м).

2. Анастасия Актуганова (100 и 200 м).

3. Вероника Глебова (100 и 200 м).

4. Дарья Муранова (100 и 200 м, эстафета 4×100 м).

5. Елена Анциферова (эстафета 4×100 м).

6. Кристина Полякова (100 м с/б).

7. Валерия Щербинина (100 м с/б, эстафета 4×100 м).

8. Кристина Любушкина (ходьба 20 км и 35 км).

9. Александра Симакова (ходьба 20 км).

10. Анастасия Таушканова (ходьба 20 км).

11. Юлия Халилова (ходьба 20 км).

12. Арина Разина (прыжки с шестом).

«Для наших спортсменов это очень важные старты. Отбор был серьезным, и в число спортсменов, которые выступят от Челябинской области, попали те, кто показывает лучший результат на главных стартах страны и является лидером национальной сборной в своих дисциплинах. Зрители спартакиады увидят лучших спортсменов России, заряженных целью победить и поставить новые рекорды», — рассказал директор Центра спортивной подготовки по легкой атлетике Челябинской области Анатолий Калуцкий.

Состязания в Челябинске по всем олимпийским дисциплинам легкой атлетики (за исключением марафона — его проведут в Москве) пройдут на стадионе им. Елены Елесиной с 25 по 28 августа. Накануне Всероссийская федерация легкой атлетики обнародовала суммы призовых, которые получат победители и призеры соревнований.