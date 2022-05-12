На всероссийском турнире по боксу состоится открытие нового ФОКа в Копейске

В 52-м мемориале Семена Хохрякова примут участие сильнейшие спортсмены Урала

В Копейске 17 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Э. Б. Булатова состоится один из старейших в регионе турниров — 52-й всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти Семена Хохрякова, сообщает региональный Минспорт.



Этот турнир по боксу впервые состоится в стенах нового физкультурно-оздоровительного комплекса, построенного в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области».



Организаторами турнира по боксу выступят региональный Минспорт, Федерация бокса Челябинской области и Администрация города Копейска.



Полное расписание турнира по боксу:



17 мая с 8:00 до 9:00 — взвешивание участников;



15:00 — торжественное открытие;



15:30 — предварительные бои;



18 мая с 8:00 до 9:00 — взвешивание участников;



15:00 — предварительные бои;



19 мая с 8:00 до 9:00 — взвешивание участников;



15:00 — предварительные бои;



20 мая с 8:00 до 9:00 — взвешивание участников;



15:00 —полуфинальные бои;



21 мая с 8:00 до 9:00 — взвешивание участников;



15:00 — финальные бои.

