В Копейске 17 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Э. Б. Булатова состоится один из старейших в регионе турниров — 52-й всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти Семена Хохрякова, сообщает региональный Минспорт.
Этот турнир по боксу впервые состоится в стенах нового физкультурно-оздоровительного комплекса, построенного в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области».
Организаторами турнира по боксу выступят региональный Минспорт, Федерация бокса Челябинской области и Администрация города Копейска.
Полное расписание турнира по боксу:
17 мая с 8:00 до 9:00 — взвешивание участников;
15:00 — торжественное открытие;
15:30 — предварительные бои;
18 мая с 8:00 до 9:00 — взвешивание участников;
15:00 — предварительные бои;
19 мая с 8:00 до 9:00 — взвешивание участников;
15:00 — предварительные бои;
20 мая с 8:00 до 9:00 — взвешивание участников;
15:00 —полуфинальные бои;
21 мая с 8:00 до 9:00 — взвешивание участников;
15:00 — финальные бои.
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