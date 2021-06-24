На Урале отменяют из-за COVID-19 проведение двух массовых марафонов

Организаторы массовых забегов «Конжак» и «Европа — Азия» объявили о переносе соревнований

Одни из самых массовых и популярных марафонов в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции пройдут в более поздние сроки. Об этом сообщили организаторы забегов на своих официальных аккаунтах в соцсетях.

Горный марафон «Конжак», проводящийся в Свердловской области близ города Карпинска, ежегодно собирает более полутора тысяч участников. Уникальная местность и экстремальные условия подъема до высшей точки дистанции (1569 м) превратили его в один из самых массовых горных марафонов страны.

«Друзья, вынуждены вам сообщить не очень хорошую новость. В Карпинске прошло заседание Оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, на котором был принят приказ о переносе старта марафона на неопределенный срок», — сообщили организаторы марафона, запланированного на 3 июля.

Вынуждены были отменить соревнования из-за COVID-19 организаторы марафона «Европа — Азия», который должен был пройти в Екатеринбурге 1 августа.

Отметим, что в Челябинской области запланировано проведение на 14 августа Парижского полумарафона, старт которого состоится в с. Париж Нагайбаского района. Об отмене или переносе соревнований организаторы пока не сообщают.