На Урале больше любят бег и фитнес — результаты соцопроса

Почти половина респондентов признались, что не занимаются спортом

Стали известны результаты соцопроса, который провел ВЦИОМ у жителей УрФО. Социологи выясняли, что около 40% респондентов не занимаются спортом. Главным образом — из-за нехватки времени. А если и делают это, то предпочитают бег или фитнес. В большинстве случаев уральцы занимаются физической культурой самостоятельно и лишь немногие тренируются на специализированных площадках или под руководством тренера в спортклубах, сообщает данные ВЦИОМ.

В телефонном опросе приняли участие 1600 уральцев в возрасте от 18 лет. Им предлагалось ответить на четыре вопроса для того, чтобы выяснить: насколько регулярно жители страны занимаются физической культурой и спортом, а также какие причины не позволяют им это делать постоянно.

В ходе опроса выяснилось, что 41% жителей УрФО не занимаются спортом. Лишь 22% делают это 2—3 раза в неделю и 16% — делают физические упражнения ежедневно. В большинстве случаев (55%) люди не занимаются спортом из-за нехватки времени. 33% опрошенных признались, что не могут себе позволить физические нагрузки из-за плохого состояния здоровья; 18% населения готовы заниматься спортом в том случае, если рядом с их домом будут спортивные сооружения и площадки.

При этом 87% опрошенных занимаются спортом самостоятельно: 61% из них делают это дома и 26% — на специализированных спортплощадках. В большинстве случаев это занятия бегом (44%) или фитнесом (24%). Кроме того, в приоритете у уральцев силовые тренировки в тренажерном зале (18%) и плавание (10%). Самым популярным и массовым видом спорта в мире — футболом — занимаются лишь 1% жителей Урала.