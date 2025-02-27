На улицах Челябинска появились билборды с изображением людей — что это значит?

Так местный футбольный клуб готовится к старту сезона

В Челябинске появились странные билборды и плакаты с непонятными изображениями людей и вопросом «Кто это?». Разгадать ребус не так-то просто, если не знать в лицо игроков футбольного клуба «Челябинск». Что это все значит? Так команда привлекает к себе внимание необычным образом, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В штабе клуба по понятным причинам информацию не комментируют. Для того и затеяна подобная акция, чтобы вызвать интерес у жителей города к футбольной команде. Любопытно, что на билбордах с игроками команды нет никакой клубной символики и логотипов, их почему‑то убрали. Куда делся логотип? Что с ним?

«Я не знаю, что это за акция и почему на плакатах мое изображение. И почему я без привычной формы?! Надеюсь, меня не уволят», — рассказал в телефонном разговоре корреспонденту ИА «Первое областное» один из футболистов клуба «Челябинск».

Знатоки футбола, разумеется, узнали лица игроков команды. Но не все понимают смысл и значение билбордов. Мы предполагаем, так в штабе ФК «Челябинск» готовятся презентовать новую символику команды — логотип, игровую форму и стиль.

Кстати, футбольный сезон стартует уже совсем скоро — 2 марта ФК «Челябинск» сыграет первый матч во Второй лиге А в гостях с клубом «Машук-КМВ», а уже 9 марта проведет домашний поединок на стадионе «Центральный». Наша команда претендует на то, чтобы впервые в своей истории завоевать путевку в Первую лигу чемпионата России.