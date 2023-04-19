На старт Парижского полумарафона заявились 1500 любителей бега

Массовые забеги пройдут 28 мая в Нагайбакском районе

«Массовые беговые старты с каждым годом набирают все большее количество участников по всей стране. Челябинская область не стала исключением, у нас проводятся забеги на любой запрос. Особое место занимает Парижский полумарафон, который является отличным примером развития сельского спорта. Он привлекает внимание своим ярким названием и гостеприимством местных жителей — нагайбаков. Мы ждем свыше двух тысяч участников, для которых готовим насыщенную спортивную и культурную программу»,

— рассказал заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

«Парижский полумарафон вызывает большой интерес со стороны любителей бега со всей России. Многие приезжают в Париж на забег целыми семьями, поэтому в этом году по просьбе наших участников мы значительно увеличили количество слотов на детские забеги. Кроме того, Парижский полумарафон остается социальным проектом. Сейчас решается, каким образом будут потрачены вырученные средства»,

— отметила руководитель департамента по организации мероприятий регионального фонда поддержки спорта Татьяна Мельникова.

Организаторы Парижского полумарафона в Челябинской области сообщили о том, что более 1500 человек из 9 регионов подали заявки на участие в забегах. В общей сложности ожидается 2200 спортсменов и любителей бега. В этом году легкоатлетический пробег состоится 28 мая в селе Париж.Парижский полумарафон в Челябинской области по традиции собирает спортсменов и любителей бега из разных уголков страны. В этом году он пройдет седьмой раз в селе Париж Нагайбакского района.Организаторы приготовили участникам на выбор несколько дистанций. Кроме того, все желающие могут заявиться на 5-километровую дистанцию скандинавской ходьбы, состоится и 10-километровый велозаезд.Специально для гостей полумарафона организаторы готовят большую культурную программу, проводят экскурсии в местный музей, который знакомит гостей села с колоритом коренных жителей этой территории — нагайбаков. Центральным местом и точкой притяжения для зрителей, участников и гостей полумарафона является башня связи «Ростелекома» — уменьшенная копия Эйфелевой башни во французском Париже.Добавим, что участников Парижского полумарафона в Челябинской области наградят уникальными медалями, эскиз которых представили организаторы мероприятия. Все юные спортсмены и любители бега получат награды с изображением гуся — символа соревнований. Взрослых участников легкоатлетических забегов ждут медали, на которых красуется уменьшенная копия Эйфелевой башни — главной достопримечательности села Париж.