На старт «Лыжни России-2022» в Челябинске вышли около семи тысяч горожан

Всероссийские массовые соревнования прошли в 40-й раз

Сегодня, 12 февраля, в России проходит массовая гонка «Лыжня России». Присоединилась к традиционному мероприятию и Челябинская область. Во всех городах региона все желающие могли принять участие в лыжной гонке. В южноуральской столице по предварительным данным в «Лыжне России-2022» приняли участие около семи тысяч горожан, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Выпавший ночью снег и теплая солнечная погода способствовали тому, чтобы челябинцы взяли в руки лыжи и пришли на старт «Лыжни России-2022». Организаторам мероприятия еще только предстоит произвести точный подсчет количества вышедших на старт гонки, но по предварительным подсчетам на стадион имени Е. Елесиной пришли около 7 тысяч горожан.

«В прошлом году в области в мероприятии приняли участие около 17 тысяч южноуральцев. Уверена, что сегодня мы сможем побить этот рекорд. Приятно видеть то, как много у нас любителей активного отдыха. Не сомневаюсь, что пришедшие на „Лыжню России“ получат истинное удовольствие от гонки», — приветствовала собравшихся на церемонии открытия мероприятия супруга губернатора, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив-2020 Ирина Текслер.

В состязаниях приняли участие сын и супруга губернатора — Миша и Ирина Текслеры. Миша бежал в составе своего класса и пришел одним из первых. Ирина Текслер отметила, что у сына неплохая спортивная подготовка, потому что в школе ребята на уроках физкультуры часто бегают на лыжах.

Отметим, что «Лыжня России-2022» прошла во всех городах и районах области. Центральные и самые массовые старты прошли в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте.