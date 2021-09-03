На Шершневском водохранилище пройдет чемпионат Урала по гребле на байдарках и каноэ

Соревнования пройдут в акватории на северо‑западном берегу водоема

В Челябинске в ближайшие выходные, 4 и 5 сентября, состоится открытый чемпионат Урала по гребле на байдарках и каноэ. Состязания пройдут в акватории Шершневского водохранилища, на северо-западном берегу, на базе будущего регионального центра гребного спорта и по традиции закроют в Челябинской области спортивный сезон для представителей гребли на байдарках и каноэ, сообщают организаторы соревнований.

В соревнованиях планируется участие спортсменов из городов Урала и других регионов. Уже подтвердили свое участие представители команд из Екатеринбурга, Магнитогорска, Перми, Чайковского и другие. При этом наряду с юными атлетами выступят и ветераны гребного спорта. Организаторы стремятся придать мероприятию статус некоего большого спортивного праздника, приглашая всех любителей гребного спорта и сохраняя тем самым преемственность поколений.

В программе соревнований — заезды на различные дистанции и в разных классах лодок. По традиции одним из центральных станет заезд лодок класса «Дракон». Начало этих зрелищных состязаний — в субботу, 4 сентября, в 15:00.