На сессии МОК в Токио олимпийское признание получили шесть видов спорта

Ими стали самбо, кикбоксинг, чирлидинг, тайский бокс, лакросс и айсшток

Сегодня, 20 июля, в столице Японии состоялось 138-я сессия Международного олимпийского комитета, на которой были приняты в олимпийскую семью шесть видов спорта и утвержден новый девиз Олимпийских игр: «Быстрее, выше, сильнее — вместе!», сообщает Олимпийский комитет России.

Члены МОК проголосовали за признание шести международных спортивных федераций — чирлидинга, тайского бокса, самбо, кикбоксинга, лакросса и айсштока. В России менее известны два последних вида спорта, которые отдаленно напоминают хоккей на траве и керлинг.

Среди шести видов спорта, получивших олимпийское признание, есть и исконно русский, национальный вид единоборства — самбо. В нем наши спортсмены являются мировыми лидерами, а возглавляет Международную федерацию россиянин Василий Шестаков.

В Челябинской области успешно развиваются четыре вида спорта, вошедшие в олимпийскую семью, — чирлидинг, тайский бокс, самбо и кикбоксинг. Признание их МОК открывает для руководителей этих видов спорта больше возможностей для развития и получения более высокого финансирования со стороны бюджетных организаций.

«Это большое и важное для нас событие. На Южном Урале тайский бокс получил колоссальное развитие за последние 10—12 лет, есть заслуженные мастера спорта, чемпионы мира и Европы. Получение олимпийского признания открывает перед нами новые перспективы для роста. Будем готовить с удвоенной энергией новых чемпионов и стараться сделать тайский бокс еще более массовым и популярным видом спорта», — отметил председатель Федерации тайского бокса Челябинской области Константин Жданов.

Добавим, что на сессии МОК был единогласно выбран новый девиз Олимпийских игр. Согласно новому варианту теперь он звучит так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни — citius, altius, fortius — communis).