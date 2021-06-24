На предолимпийском чемпионате России по легкой атлетике выступят 29 южноуральцев

В Чебоксарах стартовал главный легкоатлетический старт летнего сезона

На чемпионате России по легкой атлетике выступят сильнейшие спортсмены страны, которые будут бороться не только за призовые места, но и за возможность пробиться в состав олимпийской сборной для участия на Олимпийских играх — 2021 в Токио.

На соревнования в Чебоксары отправился внушительный десант южноуральских атлетов — 29 наших земляков выйдут на старт чемпионата России. Среди них как перспективная молодежь, так и лидеры команды, перед которыми стоит задача выполнить олимпийские нормативы. Заявлен на турнир вице-чемпион Европы в прыжках с шестом Тимур Моргунов, который рассматривается как претендент на участие в Олимпийских играх — 2021. Ему уже удалось выполнить условия отбора, выполнив норматив, но пока нет нейтрального статуса для того, чтобы иметь возможность выступить в Токио.

На высокие места и завоевание медалей претендуют и другие южноуральские легкоатлеты: Никита Анищенков (прыжки в высоту), Элина Лунева (бег 5000 м), Евгения Соловьева (толкание ядра), Максим Тиряков (бег 400 м), Виктория Хитько (метание молота) и другие.

Напомним, что в прошлом году Челябинск принял чемпионат и первенство России по легкой атлетике. Соревнования прошли с 8 по 11 сентября в легкоатлетическом комплексе им. Е. Елесиной. По итогам чемпионата в активе у южноуральцев серебряная медаль, которую завоевала в толкании ядра Евгения Соловьева. На первенстве России золото завоевал Максим Тиряков в беге на 400 метров, серебро — у Виктории Хитько (метание молота) и у эстафетной команды 4 × 400 м среди юниоров, бронза — на счету Виктории Ивановой (семиборье) и Артемия Никитина (1500 метров).