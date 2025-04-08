На песчаных карьерах в Челябинске проведут триал‑гонки на внедорожниках

Соревнования RFC Russia Ural состоятся 26—27 апреля между Первым и Вторым озером

На внедорожном полигоне в Челябинске проведут масштабные триал-соревнования, в которых примут участие сильнейшие гонщики Урала. 26—27 апреля на песчаных карьерах между Первым и Вторым озером они разыграют звание победителей и призеров на RFC Russia Ural. Накануне старта гонки, 25 апреля, организаторы также проведут на набережной реки Миасс выставку внедорожников, военной и исторической техники и другие активности для горожан, сообщает Федерация автомобильного спорта Челябинской области.

На соревнованиях пилоты будут демонстрировать свое мастерство в дисциплине «триал» — прохождение коротких, но очень сложных участков трассы с ограничением по времени (15 минут). Важны не только навыки водителя, но и слаженная работа со штурманом!

«Это событие станет настоящим праздником для всех любителей автоспорта и активного отдыха! Каждый участник сможет продемонстрировать свои навыки, а зрители — насладиться зрелищными моментами и адреналином», — считают организаторы гонок.

Любой владелец внедорожного автомобиля с колесной формулой 4×4 может принять участие в соревнованиях. Главная их идея — показать доступность и зрелищность триаловых гонок, привлечь к спортивно-техническим видам спорта молодежь. На событии будет организована культурная программа, развернуты точки питания, партнеры мероприятия проведут активности со зрителями, тест-драйвы с розыгрышем призов и подарков.

Торжественное открытие мероприятия состоится 25 апреля у ТК «Набережный» около цирка (ул. Кирова, 27). Здесь организаторы проведут выставку спортивных автомобилей, военной и исторической техники времен Великой Отечественной войны, организуют военно-полевую кухню, фотозоны, выступления творческих коллективов на сцене и прочие активности. Мероприятие на набережной реки Миасс пройдет с 15 до 20 часов.

Вход свободный. Возрастное ограничение 6+