На озере Увильды пройдет Кубок губернатора по парусному спорту

В этом году соревнования получили статус межрегиональных

«В общий день соревнований детские и большие яхты будут находиться недалеко друг от друга в Краснокаменском заливе, что создает уникальное зрелище наполненности озера парусами разных размеров и вызывает особый восторг у зрителей. В этой части озера больше глубин, а также больше островов, здесь чаще бывает порывистый ветер, что интереснее для парусного спорта. Прекрасный вид на соревнования открывается с разных берегов залива»,

— отмечают организаторы.

«Как постепенно наши земляки приобщались к горным лыжам, а сейчас тренируются целыми коллективами, так и яхтенный спорт стал привлекать целеустремленных, работоспособных людей общих профессий, а также членов семей из разных поколений. В регатах на Увильдах этим летом участвовали команды ИТ-специалистов, стоматологов. На Кубке губернатора за медали поборются две семейные команды, команда строителей и архитекторов, а также команда „Твоя Привилегия“ из сотрудников компании, для которых парусный спорт стал частью корпоративной культуры»,

— рассказала руководитель оргкомитета соревнований Елена Нарделли.