В Челябинской области на озере Увильды с 18 по 19 августа пройдет третий Кубок Губернатора по парусному спорту. В этом году в турнире примут участие 250 человек, в том числе целая группа юных спортсменов из Свердловской области. Победители турнира получат ценные призы и медали, сообщают организаторы соревнований.
На Увильды приедут воспитанники детских парусных школ из Челябинска, Миасса, Озерска, Снежинска, Магнитогорска и взрослые любители парусного спорта из Челябинской области, Екатеринбурга, Уфы. На соревнованиях будут одновременно проходить регаты для юных спортсменов от 9 до 16 лет на яхтах классов «Оптимист», «Кадет» и «Ракета-270», а также любительская регата для взрослых.
«В общий день соревнований детские и большие яхты будут находиться недалеко друг от друга в Краснокаменском заливе, что создает уникальное зрелище наполненности озера парусами разных размеров и вызывает особый восторг у зрителей. В этой части озера больше глубин, а также больше островов, здесь чаще бывает порывистый ветер, что интереснее для парусного спорта. Прекрасный вид на соревнования открывается с разных берегов залива», — отмечают организаторы.
Регаты проходят по отдельным маршрутам. Юные спортсмены стартуют с акватории базы отдыха «Красный камень», взрослые — с яхт-клуба «Мираж». Награждение победителей и призеров состоится 19 августа под музыку джазового ансамбля «Уральский диксиленд». Главная особенность соревнований — ценные призы такие, как дорогостоящие паруса для победителей среди детских классов яхт.
«Как постепенно наши земляки приобщались к горным лыжам, а сейчас тренируются целыми коллективами, так и яхтенный спорт стал привлекать целеустремленных, работоспособных людей общих профессий, а также членов семей из разных поколений. В регатах на Увильдах этим летом участвовали команды ИТ-специалистов, стоматологов. На Кубке губернатора за медали поборются две семейные команды, команда строителей и архитекторов, а также команда „Твоя Привилегия“ из сотрудников компании, для которых парусный спорт стал частью корпоративной культуры», — рассказала руководитель оргкомитета соревнований Елена Нарделли.
Добавим, что на озере Тургояк завершилась ежегодная 11-я Всероссийская детская парусная регата — Кубок путешественника Федора Конюхова. Соревнования собрали рекордное количество участников. Более 160 спортсменов из 15 регионов России боролись за медали в классах «Оптимист», «Кадет» и впервые в дисциплине «Ракета 270». Финальный день соревнований посетил идейный вдохновитель регаты Федор Конюхов.
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