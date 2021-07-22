На озере Аргази 24 июля пройдет гребной марафон

Сапборды и каяки стартуют от базы отдыха Aloha

24 июля на водохранилище Аргази пройдет гребной марафон «Жемчужный». Полсотни гребцов на сапбордах, каяках и байдарках устроят гонку на воде. Старт в 11:30 от пляжа на базе отдыха Aloha. На пляже будет возможность взять в аренду сапборд и каяк.



«Дистанция выставляется в день проведения, с учетом погодных условий. Для каяков и байдарок не более 20 километров, для сапов не более семи километров»,

— сообщил организатор марафона Юрий Важенин.

Принять участие в марафоне могут и новички, так как для управления не требуется особой подготовки. Главное — уметь плавать, так как во время прохождения дистанции сапборд может перевернуться. Кроме того, организаторы напоминают, что в случае, если один из соперников угодил в воду, другие участники должны помочь ему выбраться из воды. На финише судьи постараются учесть время, которое участники потратили на помощь товарищам.

Стоимость участия от 1500 рублей.