На олимпийском хоккейном турнире женские сборные России и Канады сыграли в медицинских масках

Наша команда с разгромным счетом уступила североамериканкам со счетом 1:6

Сегодня провели свой третий поединок на групповом этапе олимпийского турнира российские хоккеистки. Наша команда крупно уступила сборной Канады со счетом 1:6. Но в историю войдет не сам результат, а то, что впервые хоккейный поединок команды провели в медицинских масках.

Матчу предшествовали странные события — обе команды вышли на предстартовые раскатки, затем ушли в подтрибунные помещения. Однако затем по непонятным причинам канадки отказывались выходить на лед. Как выяснится чуть позже, они ждали, когда представители сборной России предоставят им результаты тестов на коронавирус.

Игру отложили на час. В назначенное время хоккеистки все-таки вышли на лед, но... в медицинских масках. Российская команда и судьи также появились в защитных средствах. В федеральных СМИ прокомментировал данный инцидент Международный олимпийский комитет.

«Матч между женскими сборными ОКР и Канады начался с задержкой. В результаты обсуждения команды договорились, что они начнут встречу в масках», — процитировало заявление МОК «РИА-Новости».

Интересно, что в третьем периоде игроки российской команды вышли уже без медицинских масок. Получив подтверждение об отрицательных тестах на ковид, наша команда приняла решение играть без средств медицинский защиты.

Сам поединок прошел при полном преимуществе канадской сборной. Уже в стартовом периоде действующие олимпийские чемпионки и главный фаворит женского хоккейного турнира забросили две безответные шайбы в ворота россиянок. В конце второго периода Анна Шохина сумела забить гол престижа, сделав счет 1:4. Однако в третьем периоде североамериканки забросили еще две шайбы, установив окончательный счет — 1:6.

Таким образом, женская хоккейная сборная России на турнире в Пекине имеет в своем активе победу над командой Швейцарии (5:2) и два поражения — от США (0:5) и Канады (1:6). Заключительный поединок группового этапа наша команда проведет против сборной Финляндии завтра, 8 февраля. Вне зависимости от исхода поединка россиянки выйдут в плей-офф и продолжат борьбу за медали олимпийского турнира.