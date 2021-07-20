На Олимпийских играх стали известны результаты жеребьевки турнира тхэквондистов

Челябинская спортсменка Татьяна Минина в Токио в первом бою сразится с Фани Тцели из Греции

Международная федерация тхэквондо провела жеребьевку олимпийского турнира по тхэквондо, по итогам которой стали известны турнирные сетки в каждой весовой категории. Южноуральская спортсменка Татьяна Минина встретится в стартовом поединке с соперницей из Греции Фани Тцели.

В программе Олимпийских игр в состязаниях по тхэквондо будет разыграно 8 комплектов наград — 4 среди мужчин и 4 среди женщин. Пятикратная чемпионка Европы, призер чемпионатов мира Татьяна Минина из Челябинска является одним из претендентов на медали в весовой категории до 57 кг. В этом весе выступят 16 спортсменок, которые начнут борьбу с 1/8 финала. В случае победы над соперницей из Греции Татьяна Минина в четвертьфинале сразится с победителем пары Текият Бен Ессуф (Нигерия) — Маю Хамада (Япония).

«Олимпийские игры — главный старт в карьере. Все спортсмены долго и целенаправленно к нему готовятся. Я не исключение. Буду стараться изо всех сил и приложу максимум усилий, чтобы выступить успешно. У меня есть огромное желание и стремление завоевать медаль, подарить маленький кусочек счастья всем южноуральцам»,— сообщила Татьяна Минина в эксклюзивном интервью корреспонденту ИА «Первое областное» перед отправлением в Токио.

Напомним, что в соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх Южный Урал представляла Анастасия Барышникова. На Играх-2012 в Лондоне ей удалось завоевать бронзовую медаль, в Рио-де-Жанейро-2016 она осталась без наград. В Токио-2021 Татьяна Минина выступит 25 июля: в утренней части программы состоятся предварительные поединки, в вечерней — полуфиналы и финал.