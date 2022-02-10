На Олимпийских играх — 2022 в Пекине состоится дебют одной из самых молодых участниц соревнований

15-летняя Александра Глазкова из Миасса выступит в состязаниях по фристайлу в хафпайпе

Воспитанница спортивной школы «Старт» города Миасса Александра Глазкова преодолела все трудности и пробилась в Пекин на Олимпийские игры. Южноуральская спортсменка стала одной из самых юных на Играх-2022 — 15-летняя фристайлистка выступит в состязаниях по хафпайпу.

Александра Глазкова — дебютант на Олимпийских играх, но в свои 15 лет она уже победительница первенства мира 2021 года, чемпионка России по хафпайпу. Александра начала заниматься фристайлом в Миассе: встала на лыжи в 11 лет, через год ее заметила тренер спортивной школы «Старт» Елена Короткова. «В Александре я сразу увидела потенциал и была уверена, что результат не заставит себя долго ждать», — отметила Елена Короткова.

В 2017 году Александра была зачислена в школу спортивной подготовки «Старт» города Миасса. А сегодня Александра представляет страну и Челябинскую область на XXIV зимних Олимпийских играх.

«В „пайпе“ я получаю больше удовольствия, драйва, чем в других дисциплинах. „Хафпайп“ технически очень сложная дисциплина, здесь много тонкостей катания, помимо трюков», — говорит Александра Глазкова.

«Сегодня в Миассе на базе горнолыжных курортов „Солнечная долина“ и „Райдер“ создали прекрасные возможности для тренировок не только детей, но и мастеров фристайла и сноуборда, построены лучшие в России трассы для слоупстайла, ски-кросса и хафпайпа. Закладка своеобразного фундамента для рождения будущих чемпионов началась со строительства спортивных объектов, и сегодня наши воспитанники — на российских и мировых пьедесталах», — говорит главный тренер сборной области по фристайлу Вадим Коротков.

В этом непосредственная заслуга правительства Челябинской области. Ведь многие будущие чемпионы начинали свой путь с простого урока здоровья — сноуборд и горные лыжи. Эти программы очень популярны среди миасских школьников.

«Глава региона любит спорт и сам очень прилично катается на горных лыжах. Он лично инспектировал строительство трассы ски-кросса для олимпийцев и общался непосредственно со спортсменами и тренерами, что говорит о его профессиональном подходе. Благодаря такому подходу мы намечаем большие планы по развитию спорта в Миассе и планируем проведение юниорского чемпионата мира по фристайлу в марте 2023 года», — говорит председатель региональной федерации фристайла Олег Сиротин.

Как отмечает президент Федерации фристайла России Алексей Курашов, Челябинская область — Мекка фристайла и сноуборда: здесь готовят начинающих спортсменов и членов олимпийских команд, а качество подготовки спортивных объектов лично держит на контроле губернатор региона.

Сейчас в Челябинской области, в Миассе на трассе ски-кросса проходит олимпийский сбор команды России по ски-кроссу. Завтра, 11 февраля, наша национальная команда вылетает в Пекин. Южноуральский горнолыжный курорт «Солнечная долина» должен им помочь успешно выступить на олимпийских состязаниях.