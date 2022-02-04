На Олимпиаде‑2022 в Пекине выступят 27 спортсменов из Уральского федерального округа

Наши земляки поборются за медали в десяти видах спорта

В зимних Олимпийских играх в Пекине примут участие 27 спортсменов УрФО. Они выступят в десяти видах спорта. Наибольшее представительство получили атлеты Челябинской области — 12, восемь спортсменов делегировала Свердловская область, по 4 — Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ, сообщается на сайте полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

«Для регионов УрФО, где снег лежит по полгода и более, зимние виды спорта имеют особое значение. У нас сформирована хорошая база для подготовки спортсменов и проведения соревнований международного уровня. Многие занимаются зимними видами спорта на любительском уровне. Я желаю нашим спортсменам удачи на Играх в Пекине! Уральский федеральный округ с вами!» — напутствовал олимпийцев полномочный представитель президента России Владимир Якушев.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. От Уральского федерального округа на соревнования отправились 27 (28?) человек. Они выступят в таких дисциплинах как биатлон, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фристайл, хоккей (мужчины) и шорт-трек.

Список участников зимних Олимпийских игр в Пекине из Уральского федерального округа:

Биатлон

Ирина Казакевич (Свердловская область)

Светлана Миронова (Свердловская область)

Кристина Резцова (Ханты-Мансийский АО — Югра)

Александр Логинов (Тюменская область)

Анастасия Шевченко (Свердловская область)

Керлинг

Сергей Глухов (Челябинская область)

Дмитрий Миронов (Челябинская область)

Конькобежный спорт

Анастасия Григорьева (Челябинская область)

Ольга Фаткулина (Челябинская область)

Лыжное двоеборье

Самир Мастиев (Свердловская область)

Лыжные гонки

Татьяна Сорина (Тюменская область)

Денис Спицов (Тюменская область)

Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский АО — Югра)

Иван Якимушкин (Тюменская область)

Прыжки на лыжах с трамплина

Илья Маньков (Свердловская область)

Сноуборд

Наталья Соболева (Ханты-Мансийский АО — Югра)

Андрей Соболев (Ханты-Мансийский АО — Югра)

Фристайл

Александра Глазкова (Челябинская область)

Анастасия Чирцова (Челябинская область)

Игорь Омелин (Челябинская область)

Хоккей (мужчины)

Артем Минулин (Челябинская область)

Сергей Телегин Челябинская область)

Андрей Чибисов (Челябинская область)

Егор Яковлев (Челябинская область)

Шорт-трек

Анна Вострикова (Свердловская область)

Екатерина Ефременкова (Челябинская область)

Евгения Захарова (Свердловская область)