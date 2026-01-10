На обновленном хоккейном корте в Еткуле провели любительский матч

Местная одноименная команда со счетом 5:2 выиграла у соперников из «Торпедо»

В селе Еткуль на обновленном хоккейном корте состоялась принципиальная игра в рамках местного любительского дивизиона. Команда «Еткуль» в принципиальном матче выиграла со счетом 5:2 у клуба «Торпедо», сообщает пресс-служба Еткульского муниципального округа.

Матч прошел на ледовой площадке, которая отмечает свой первый «день рождения». Она была открыта зимой 2024 года и за прошедший год стала настоящим центром притяжения для сельчан.

«Корт функционирует уже целый год, и мы видим, насколько он востребован. Здесь не только проходят профессиональные и любительские соревнования, но и каждый вечер собираются жители всех возрастов, чтобы просто покататься на коньках. Это и есть главная цель — сделать спорт доступным для каждого», — отметил глава Еткульского округа Юрий Кузьменков.

Хоккейный поединок завершился со счетом 5:2, а победу праздновали игроки команды «Еткуль». Они сделали подарок своим землякам и подтвердили, что развитие спортивной инфраструктуры способствует росту интереса к занятиям физической культуры и спортом.