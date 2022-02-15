С 18 по 20 февраля на курорте «Солнечная долина» пройдет ежегодный Межрегиональный кубок СМИ имени Ольги Давиденко по горнолыжному спорту. В мероприятии примут участие СМИ не только из Челябинской области, но и из Тюмени, Екатеринбурга, Уфы, Москвы и Крыма, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
В Кубке СМИ будут участвовать команды от редакций СМИ, например: ГТРК «Южный Урал» — «Вести-Вместе», телеканал «Тюменское время», команда 74.ru. Также выступит команда Первого областного информагентства и начинающие журналисты — студенты первых-вторых курсов профильных факультетов ЮУрГУ и ЧелГУ, из Челябинска и Миасса.
В одной команде могут быть как лыжники, так и сноубордисты. Состав команды — пять человек. Инструкторы проведут для участников бесплатные уроки. В этом году для каждого вида спорта установят отдельную трассу. Кроме горнолыжного спорта, журналисты смогут принять участие в соревнованиях по зимнему картингу. Всего вручат 33 медали, но будут креативные номинации, не зависящие от спортивных результатов.
Отметим, что все участники и болельщики Кубка СМИ посетят большой медиафорум «Вершина» о продвижении регионов, со звездными медиаперсонами в качестве спикеров. Большинство спикеров медиафорума войдут в состав горнолыжных команд.
Напомним, что Межрегиональный кубок СМИ имени Ольги Давиденко по горнолыжному спорту проводится с 2014 года — на межрегиональном уровне. С 2019 года кубок носит имя Ольги Давиденко — в память о председателе Союза журналистов Челябинской области. В прошлом году первое место Кубка СМИ досталось команде Союза журналистов Челябинской области.
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