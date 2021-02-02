На Кубке мира по сноуборду выступят три уроженца Челябинской области

Южный Урал на домашнем турнире представят Ярослав Степанко, Степан Наумов и Мария Волгина

Три уроженца Челябинской области представят регион на домашнем этапе Кубка мира по сноуборду, который пройдет 6 и 7 февраля на горнолыжном курорте «Банное». От Южного Урала в сборной России будут заявлены Ярослав Степанко из Златоуста, а также Степан Наумов и Мария Волгина из Миасса. Об этом во вторник, 2 февраля, заявили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.



«Будем стараться завоевать медали, все ребята готовы. Надеюсь, что у кого-то получится. Сноуборд — это координационный спорт, поэтому любая ошибка может увести спортсмена с трассы. На этих соревнованиях собрались сильные спортсмены, несмотря на то что присутствуют как знакомые участники, так и те, кто совсем недавно появился на мировой арене»,— отметил тренер сборной России Денис Салагаев.

Всего на Кубок мира приедет более 100 спортсменов из 17 стран. Сборную России на соревнованиях представит сильнейший состав, в который вошли олимпийский чемпион Вик Вайлд, обладатель Большого хрустального глобуса в параллельном гигантском слаломе, чемпион мир Андрей Соболев, двукратный чемпион мира Дмитрий Логинов. У женщин организаторы отмечают Наталью Соболеву и 17-летнюю Софью Надыршину. Последняя является лидером общего зачета Кубка мира в параллельном слаломе и параллельных дисциплинах.