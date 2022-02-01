На Кубке губернатора Челябинской области выступит элита российского дзюдо

В этом году турнир соберет сильный и представительный состав участников

В предстоящие выходные в южноуральской столице состоится традиционный Кубок губернатора по дзюдо. В этом году организаторы ждут как никогда сильный состав участников: ведущие спортсмены страны в связи с нестабильной эпидобстановкой в мире не выступают на международных турнирах. На челябинский татами выйдет ряд спортсменов, представленных в национальной сборной России, сообщают организаторы мероприятия.

Накануне на сайте Федерации дзюдо России было опубликовано официальное заявление, в котором говорится о том, что национальная команда приостанавливает участие в международных турнирах из-за коронавируса.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, резким ростом числа случаев заболевания коронавирусом в России и в мире, а также большим числом положительных тестов на ковид среди кандидатов в сборную России, тренерский штаб команды во главе с генеральным менеджером Эцио Гамбой и директором тренерского штаба Виталием Макаровым принял решение об отмене тренировочных мероприятий сборных команд России до 15 февраля, а также об отказе от участия в международных соревнованиях в Португалии (28—30 января), Париже (5—6 февраля), Боснии и Герцеговине (12—13 февраля) и Тель-Авиве (17—19 февраля)», — говорится в заявлении ФДР.

По информации, которую удалось получить корреспонденту ИА «Первое областное», ряд титулованных спортсменов планируют выступить на Кубке губернатора в Челябинске. Их имена не разглашаются и держатся в секрете. Зато известна программа турнира — будут разыграны 14 комплектов наград (7 у мужчин и 7 у женщин). Начало предварительных поединков 5 и 6 февраля в 10:00.

В субботу в 16:00 состоится торжественное открытие состязаний. На эту церемонию приглашены высокопоставленные почетные гости. Затем пройдут схватки финального блока, награждение победителей и призеров в категориях до 60, 66, 73 килограммов у мужчин и до 48, 52, 57 и 63 килограммов у женщин. В воскресенье, 6 февраля, будут разыграны награды в весовых категориях до 81, 90, 100 и свыше 100 килограммов (мужчины) и до 70, 78 и свыше 78 килограммов (женщины).

Напомним, что в нынешнем году Всероссийские соревнования на Кубок губернатора Челябинской области по дзюдо пройдут в 21-й раз. В разное время в нем выступали звезды отечественного дзюдо. Среди них Виталий Макаров, Тамерлан Тменов, Дмитрий Морозов, Елена Иващенко, Ренат Мирзалиев, Иван Першин, Ренат Саидов.

Соревнования являются «мастерскими». Их победители могут выполнить норматив и получить почетное звание «Мастер спорта России». По итогам общекомандного зачета лучшему региону вручается главный приз — Кубок губернатора. За всю историю проведения состязаний главный трофей ни разу не покидал пределы Челябинской области.

Напомним, что в 2021 году за награды «губернаторского» турнира спорили 284 спортсмена из 24 регионов России. Это рекорд статусных состязаний. В их церемонии открытия участвовали президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик, вице-президент Федерации дзюдо России Дмитрий Черных, президент Федерации дзюдо Челябинской области, первый заместитель губернатора Виктор Мамин и председатель попечительского совета областной федерации дзюдо Ирина Текслер.