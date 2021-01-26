На Кубке губернатора Челябинской области по дзюдо будут работать судьи международной категории

Возглавит корпус рефери олимпийского ранга из Сыктывкара

Судейский корпус на Кубке губернатора Челябинской области по дзюдо возглавит рефери олимпийской категории Марина Бондарь из Сыктывкара. Обслуживать турнир также будут четыре арбитра международной категории и пять судей всероссийской категории. В обще сложности, как сообщили в пресс-службе Центра олимпийской подготовки имени А. Миллера, на соревнованиях будут представлены рефери из семи субъектов страны.



«Судейский корпус возглавит судья олимпийской категории Марина Бондарь из Сыктывкара, один из самых известных отечественных арбитров, председатель коллегии судей федерации дзюдо Северо-Западного федерального округа. Она судила чемпионат мира, европейские первенства, турниры серии „Большой шлем“. Главным секретарем будет судья Всероссийской категории Ильдар Нагаев из Стерлитамака. В состав судейского корпуса также вошли судьи международной категории Денис Буяк (Уфа), Вадим Полежаев (ЯНАО), Елена Аксючиц (Ачинск), судьи Всероссийской категории Борис Москвин (Курган), председатель коллегии судей Уральского федерального округа, Евгений Заболотнов, Николай Симонов, Олег Долганов (все — Екатеринбург), Дмитрий Никулин (Улан-Удэ)», — рассказали ИА «Первое областное» представители ЦОП имени А. Миллера.

Контролировать работу арбитров будет судейская комиссия. В нее вошел арбитр пятой категории челябинец Александр Перевозчиков. Он отметил, что на соревнованиях в столице Южного Урала будет представлен сильный судейский состав.

«Предполагается, что и состав спортсменов будет им под стать. Так как этот турнир является рейтинговым, отборочным на чемпионат России»,— подчеркнул Александр Перевозчиков.

Напомним, Кубок губернатора по дзюдо состоится 30 и 31 января в Челябинске. Всего организаторы ожидают около 200 спортсменов, они поспорят за награды в семи весовых категория у мужчин и женщин. Свою подготовку к турниру уже начали и челябинские дзюдоисты. Накануне южноуральцы приступили ко второму этапу тренировок. Добавим, из-за пандемии старты пройдут без зрителей.