На горнолыжный курорт «Банное» прибывают первые участники Кубка мира по сноуборду

Одни из первых приехали спортсмены сборной Канады и Ирландии

«Приятно, что этап Кубка мира по сноуборду стал традиционным мероприятием и проходит на ГЛЦ „Банное“ уже в третий раз. Благодаря усилиям оргкомитета этапы Кубка всегда проходят очень зрелищно. Мы видим большой интерес со стороны иностранных спортсменов и гостей. Убежден, что в этот олимпийский сезон интерес к стартам только возрастет. Сделаем всё, чтобы дать яркий старт этапам Кубка мира по сноуборду»,

— отметил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.