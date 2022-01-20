На горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится Всемирный день снега

В мероприятии смогут принять участие все желающие

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» в десятый раз проведет «снежный» фестиваль для юных воспитанников детско-юношеских спортивных школ — 22 января на территории комплекса состоится ежегодное мероприятие под названием «Всемирный день снега», основная задача которого — привлечь внимание и поднять интерес к зимним видам спорта и активному образу жизни, сообщает пресс-служба ГК «Солнечная долина».

У праздника есть и другое название — Международный день зимних видов спорта. На «Солнечной долине» пройдут несколько мероприятий: зимняя эстафета, преодоление полосы препятствий, а также увлекательные конкурсы от аниматоров.

Кроме насыщенной спортивной программы, гостей курорта будут развлекать ростовые куклы, диджей и ведущий. Для детей предусмотрен мастер-класс, а на ледовом катке они получат сладкие призы. Начало большого спортивного праздника — в 12:00 рядом со зданием Детского клуба. Организаторы приглашают на мероприятие всех желающих.