В Кубке мира по сноуборду, который пройдет на курорте «Банное» 11 и 12 декабря, примут участие порядка 140 спортсменов из 22 стран мира. Спортсмены поборются за награды в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Горнолыжный курорт «Банное» готовится принять этап Кубка мира по сноуборду. Эти старты открывают новый сезон для спортсменов, выступающих в параллельных дисциплинах сноуборда.
За сборную России выступят двукратный олимпийский чемпион Вик Вайлд, чемпионы мира Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, София Надыршина и еще порядка 20 спортсменов. Челябинскую область на «домашнем» этапе Кубка мира представят Ярослав Степанко из Златоуста, Степан Наумов и Мария Волгина из Миасса.
Согласно проекту программы, официальные тренировки участников пройдут 9 и 10 декабря. Квалификационные и финальные заезды запланированы на 11 и 12 декабря.
Билеты уже в продаже. Приобрести их можно на сайте курорта «Банное» по ссылке: https://bannoye.com, а также в кассах горнолыжного комплекса и кассах продажи путевок в Магнитогорске. Стоимость зависит от категории билета и сектора. Цена варьируется от 300 до 1500 рублей. В свободной продаже осталось менее полутора тысяч билетов на каждый из этапов.
Отметим, что соревнования на ГЛЦ «Банное» пройдут со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций Роспотребнадзора и Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Медгородок Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города