Горнолыжный курорт «Банное» готовится принять этап Кубка мира по сноуборду. Эти старты открывают новый сезон для спортсменов, выступающих в параллельных дисциплинах сноуборда. По словам организаторов, в них примут участие около 120 спортсменов из 20 стран. Квалификационные и финальные заезды запланированы на 11 и 12 декабря.
Согласно проекту программы, официальные тренировки участников пройдут 9 и 10 декабря. Церемония открытия турнира запланирована на 11 декабря в 12:30, затем состоятся финальные заезды среди мужчин и женщин в параллельном слаломе-гиганте, по окончании — церемония награждения. 12 декабря финальные заезды уже в параллельном слаломе начнутся в 12:30, после чего также пройдет церемония награждения.
«Приятно, что этап Кубка мира по сноуборду стал традиционным мероприятием и проходит на ГЛЦ „Банное“ уже в третий раз. Благодаря усилиям оргкомитета этапы кубка всегда проходят очень зрелищно. Мы видим большой интерес со стороны иностранных спортсменов и гостей. Убежден, что в этот олимпийский сезон интерес к стартам только возрастет. Сделаем всё, чтобы дать яркий старт этапам Кубка мира по сноуборду», — отметил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.
Спортсмены разыграют четыре комплекта наград в двух дисциплинах сноуборда — параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте. Турнир на «Банном» станет первым стартом сезона элиты мирового сноубординга в альпийских дисциплинах.
Приобрести билеты можно на сайте курорта «Банное» по ссылке, а также в кассах горнолыжного комплекса и кассах продажи путевок в Магнитогорске. Стоимость зависит от категории билета и сектора. Цена варьируется от 300 до 1500 рублей. Детский тариф начинается от 150 рублей. Отметим, что вход на мероприятие будет осуществляться при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном за последние шесть месяцев COVID-19 и паспорта. Для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется.
«Курорты ММК рады вновь принимать первый этап Кубка мира на „Банном“. Опыт прошлых этапов показал, что международная федерация высоко оценивает уровень организации и проведения соревнований на Южном Урале. У нас сформирована команда профессионалов, которая сможет провести мероприятие на высшем уровне. Сейчас идет полным ходом работа по строительству трасс и подготовке к этапу. Приглашаем всех посетить это яркое, динамичное и запоминающееся событие!» — обратился директор «ММК-Курорт» Егор Кожаев.
Отметим, что соревнования на ГЛЦ «Банное» пройдут со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций Роспотребнадзора и Международной федерации лыжного спорта (FIS).