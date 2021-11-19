На горнолыжном курорте «Банное» в Кубке мира по сноуборду выступят 120 спортсменов из 20 стран

Организаторы представили программу соревнований

Горнолыжный курорт «Банное» готовится принять этап Кубка мира по сноуборду. Эти старты открывают новый сезон для спортсменов, выступающих в параллельных дисциплинах сноуборда. По словам организаторов, в них примут участие около 120 спортсменов из 20 стран. Квалификационные и финальные заезды запланированы на 11 и 12 декабря.

Согласно проекту программы, официальные тренировки участников пройдут 9 и 10 декабря. Церемония открытия турнира запланирована на 11 декабря в 12:30, затем состоятся финальные заезды среди мужчин и женщин в параллельном слаломе-гиганте, по окончании — церемония награждения. 12 декабря финальные заезды уже в параллельном слаломе начнутся в 12:30, после чего также пройдет церемония награждения.

«Приятно, что этап Кубка мира по сноуборду стал традиционным мероприятием и проходит на ГЛЦ „Банное“ уже в третий раз. Благодаря усилиям оргкомитета этапы кубка всегда проходят очень зрелищно. Мы видим большой интерес со стороны иностранных спортсменов и гостей. Убежден, что в этот олимпийский сезон интерес к стартам только возрастет. Сделаем всё, чтобы дать яркий старт этапам Кубка мира по сноуборду», — отметил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Спортсмены разыграют четыре комплекта наград в двух дисциплинах сноуборда — параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте. Турнир на «Банном» станет первым стартом сезона элиты мирового сноубординга в альпийских дисциплинах.

Приобрести билеты можно на сайте курорта «Банное» по ссылке, а также в кассах горнолыжного комплекса и кассах продажи путевок в Магнитогорске. Стоимость зависит от категории билета и сектора. Цена варьируется от 300 до 1500 рублей. Детский тариф начинается от 150 рублей. Отметим, что вход на мероприятие будет осуществляться при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном за последние шесть месяцев COVID-19 и паспорта. Для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется.

«Курорты ММК рады вновь принимать первый этап Кубка мира на „Банном“. Опыт прошлых этапов показал, что международная федерация высоко оценивает уровень организации и проведения соревнований на Южном Урале. У нас сформирована команда профессионалов, которая сможет провести мероприятие на высшем уровне. Сейчас идет полным ходом работа по строительству трасс и подготовке к этапу. Приглашаем всех посетить это яркое, динамичное и запоминающееся событие!» — обратился директор «ММК-Курорт» Егор Кожаев.

Отметим, что соревнования на ГЛЦ «Банное» пройдут со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций Роспотребнадзора и Международной федерации лыжного спорта (FIS).