На Фестивале песчаных скульптур «Зарядка с чемпионом» пройдет в стиле ушу

Для жителей города утреннюю гимнастику проведут воспитанники школы «Держава»

Медиахолдинг «Первый областной» приглашает челябинцев принять участие в бодрящей и энергичной «Зарядке с чемпионом». В субботу, 10 июля, ее проведут сильнейшие южноуральские спортсмены, занимающиеся в спортшколе «Держава» по ушу.

Принять участие в «Зарядке с чемпионом» можно совершенно бесплатно. Всё, что для этого нужно, — желание! Ну и желательно быть в спортивной форме: кроссовки, коврик для занятий — и вперед к спортивным достижениям! Опытные тренеры вам покажут упражнения, которые можно делать всей семьей и получить заряд бодрости и хорошее настроение, каждую субботу с 11:00 до 12:00 часов на площадке фестиваля песчаных скульптур, рядом с Краеведческим музеем.

В ближайшую субботу, 10 июля, зарядиться позитивной энергией и укрепить свой иммунитет можно вместе с ведущими спортсменами школы ушу «Держава». Ребята входят в состав сборной команды региона, представляя Челябинскую область на официальных всероссийских соревнованиях. Среди них: Никита Шварев, Михаил Милькин, Сергей Лепин, Леонид Кириллов и Артем Миленин. Вместе с ними примет участие в зарядке ведущая телеканала ОТВ Александра Парыгина.

Внимание! Спортсмены подготовили сюрприз в виде акробатических номеров и ярких показательных выступлений wushu style, где будет представлена техника спортивного и традиционного ушу с владением разного вида оружием. Не пропустите! Будет полезно, интересно и познавательно!