На чемпионате России по легкой атлетике южноуральцы завоевали две медали

Тимур Моргунов завоевал золото, у Никиты Анищенкова — бронза

В Чебоксарах завершился предолимпийский чемпионат России по легкой атлетике, по итогам которого будет сформирован состав команды для участия в Олимпийских играх в Токио. В активе южноуральцев — две медали, последнюю из которых завоевал Никита Анищенков в прыжках в высоту, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Челябинской области.

ИА «Первое областное» сообщало, что золотую медаль с результатом 5,80 м в прыжках с шестом завоевал Тимур Моргунов. В последний день соревнований отличился еще один южноуральский спортсмен. В состязаниях в прыжках в высоту бронза на счету Никиты Анищенкова.

Как и ожидалось, в секторе для прыжков в высоту среди мужчин основная борьба за золото развернулась между двумя титулованными и опытными спортсменами, призерами чемпионатов мира Михаилом Акименко (Москва — Кабардино-Балкария) и Ильей Иванюком (Брянская область). Постарался дать бой лидерам и чемпион Европы среди юниоров челябинец Никита Анищенков. Он без помарок с первой попытки взял первые четыре высоты, но не справился на отметке 231 см, став в итоге бронзовым призером соревнований. Победил же Акименко, преодолевший планку на высоте 233 см, серебро — у Иванюка (231 см).

Отметим, что в карьере южноуральца самым значимым достижением в карьере является победа на чемпионате Европы среди юниоров в 2011 году. Также он неоднократно становился призером чемпионатов страны.