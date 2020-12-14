На чемпионате России по фигурному катанию выступят два уроженца Челябинской области

Сейчас они заявлены за Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Два уроженца Южного Урала выступят на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Спортсмены, как сообщили в министерстве спорта региона, сейчас представляют другие регионы.



В женском катании участницей соревнований станет Мария Талалайкина. 18-летняя спортсменка начинала спортивную карьеру в Челябинске, в СШОР «Тодес», однако затем перебралась в Санкт-Петербург. Именно под флагом северной столицы и выступит уроженка Челябинска.

«В настоящее время Мария Талалайкина тренируется и выступает за Санкт-Петербург у тренеров Романа Усатова и Евгения Рукавицына. На I и II этапах Кубка страны сезона 2020—2021 Мария заняла четвёртое и седьмое места соответственно, что позволило ей отобраться на главный российский старт»,— рассказали в Минспорта Челябинской области.

Вторым уроженцем Южного Урала на предстоящих стартах станет Никита Рахманин, который сейчас выступает за Краснодарский край. 21-летний юноша также начинал карьеру в СШОР «Тодес» в качестве фигуриста-одиночника, однако затем стал выступать в парном катании. В Челябинске Никита Рахманин поборется за призовые места со своей партнёршей Кариной Акоповой.

«Сейчас Никита Рахманин тренируется под руководством Фёдора Климова и Дмитрия Савина, выступает за Краснодарский край. На I и IV этапе Кубка России этого года пара Никита Рахманин –Карина Акопова заняла четвёртое и пятое места соответственно»,— добавили представители Министерства спорта Челябинской области.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 24 по 27 декабря в ледовой арене «Трактор» в Челябинске. Участниками турнира станут 63 спортсмена-одиночника и 27 пар. Также в показательных выступлениях примет участие Евгения Медведева.