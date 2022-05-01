На чемпионате России по баскетболу 3×3 стартовал женский турнир

После трех сыгранных матчей лидерство захватила команда «Парибет» из Москвы

Третий соревновательный день чемпионата России по баскетболу 3×3 в Челябинске получился богат на спортивные события. В общей сложности зрители увидели 19 поединков, в том числе и старт женского турнира. Лидерство на групповом этапе сохраняют коллективы из Москвы — «Руна» и «Парибет» среди мужчин и женщин соответственно, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинский чемпионат набирает обороты, продолжая дарить радость ценителям баскетбола 3×3. Увидеть в деле лучших игроков страны, восхититься их мастерством, получить эстетическое удовольствие от происходящего на площадке — пожалуй, это и есть та цель, которую ставили перед собой организаторы, желая выиграть право на проведение этого турнира. А еще параллельно решая множество других.





Например, дать возможность южноуральцам соприкоснуться к чему-то новому, мало знакомому и изученному. По-новому взглянуть на развитие одного из самых массовых в регионе видов спорта, поставить его на профессиональные рельсы и придать ему верное направление движения. Наконец, еще раз подтвердить, что Челябинск может на высоком уровне организовать и провести соревнования по любому виду спорта, а не только тем, где у нас есть большие традиции и история.

«На всех турнирах и тандемах мы видим примерно такую же площадку, интерес к соревнованиям, антураж и высокий уровень игры. Но в Челябинске все на порядок выше общая атмосфера вокруг соревнований. Прогулялись по городу, а вокруг плакаты, баннеры, реклама нашего чемпионата. Вот это и создает позитивное и драйвовое настроение — ощущение того, что ты в центре внимания этого события, а в самом городе есть много любителей баскетбола», — говорит игрок БК «Самара» Мария Чернова.

Сегодня на турнире в Челябинске были сыграны первые поединки женского турнира. Любопытно было посмотреть прекрасных девушек в деле и сравнить стиль их игры с мужчинами. В классическом баскетболе 5×5 эта разница существенная. В «3×3», признаюсь честно, я очень уж больших различий не увидел.

Здесь так же идет плотная и жесткая борьба за мяч как под кольцом, так и по всему периметру площадки. У девушек примерно такой же богатый технический арсенал, на высоком уровне исполнительское мастерство, умение ориентироваться и принимать быстро решения на площадке. Разница лишь в резкости движений, реакция на действия партнеров по команде. Но в общем и целом, уровень игра женского баскетбола 3×3 приятно удивил.

Самыми драматичными и бескомпромиссными получились две поединка женских команд. В первом из них сошлись друг с другом в столичном дерби «Красная Пахра» и «Торпедо». Первые имели все возможности свести матч в свою пользу, за минуту до конца поединка вели в счете 3 очка, но умудрились растерять преимущество. «Торпедный» залп по команде, носящей имя реки в Московской области, получилось сделать на последних секундах. «Красная Пахра» пошла ко дну — 14:15.

Еще более напряженным выдался поединок двух столиц — «Парибета» (Москва) и «ЦОП-Петербург». Специалисты еще накануне турнира называли эти команды среди главных претендентов на победу. Свой статус фаворитов они подтвердили в полной мере, показав искрометный и очень качественный баскетбол, не уступающий мужским аналогам. Большую часть матча «Парибет» контролировал ход поединка. Однако питерские баскетболистки сумели выровнять положение и едва не вырвали победу в самой концовке матча. «Парибет» выиграл 20:19, но точка в этом противостоянии еще не поставлена. Наверняка мы увидим второй раунд сражений двух сильных команд в плей-офф. А там удача может качнуться в любую сторону.

Хорошее впечатление также произвела и команда «Самара». Она достаточно уверенно победила «Красную Пахру» и «Торпедо», но спасовала перед «TSOP-LED» из Санкт-Петербурга — 17:19. Но вообще-то стоит признать, что география участников женского турнира оставляет желать лучшего. Из шести представленных в финале чемпионата России коллективов — три представляют Москву, два — Санкт-Петербург и один — Самару. Неужели в стране нет других клубов, способных на равных биться против соперниц из двух столиц? Любопытно будет посмотреть на завтрашний поединок за Кубок Урала между челябинским «Позитивом» и «Десертом» из Екатеринбурга.

Ну, а что касается мужчин, то сегодня на паркете ДС «Юность» было сыграно 10 матчей. Увы, вновь не удалось порадовать победой зрителей златоустовскому «Уральцу». Наша команда потерпела два очередных поражения и продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата. На сей раз южноуральцы уступили по всем статьям БК «Самара» (8:22) и постарались дать бой «ЦОП-Неве» (16:21).

Ну, а героем дня стал, безусловно, Александр Зуев. Его бенефис в поединке с брянскими парнями из «Бэд Бойс» стал украшением вечерней программы турнира. Серебряный призер ОИ-2020 и ранее выделялся на общем фоне, показывал качественный и сильный уровень баскетбола. Но тут лидер клуба «Гагарин» превзошел самого себя. По сути, он в одиночку затащил матч, не дав соперникам и шанса на спасение.

Сначала Зуев взорвал зал точным супердальним выстрелом от лицевой линии площадки (увы, судьи не засчитали попадание из-за лимита времени на атаку). Затем был сумасшедший точный полукрюк от линии штрафной, а мгновением спустя — двухочковое попадание, которое поставило точку в матче, где в теории могла получиться равная и упорная борьба.

«Самочувствие в порядке, дышится легко. Да, турнир скоротечный, требует больших физических затрат и выносливости. Но мы чувствуем в себе силы, прибавляем от игры к игре. Самое интересное ждет нас впереди», — дал емкий экспресс-комментарий после матча Зуев.

Добавляет по ходу турнира и московский клуб «Inanomo». На старте команде не удавалось реализовывать свой потенциал, но сегодня столичные баскетболисты сумели дать бой все тому же «Гагарину», уступив на финишном флажке 20:21. А затем одержали уверенную победу над крепким БК «Самара» — 21:13. Одержала две «дежурные» победы и лидер турнира «Руна». На сей раз москвичи выиграли у «Бэд Бойз» (17:13) и казанского «ХелиТаба» (22:9).

Завтра, 2 мая, в финале чемпионата России по баскетболу 3×3 завершится групповой турнир, по итогам которого определятся все участники плей-офф. Напомним, что в мужском — два лучших коллектива выходят напрямую в полуфинал, а команды, занявшие с 3-го по 6-е места, сыграют между собой четвертьфиналы. В женском — четыре сильнейших по итогам группового этапа клуба сыграют полуфиналы. Они, а также решающие матчи за победу, будут сыграны в последний день соревнований, 3 мая.