На чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске ищут волонтёров

Они помогут в организации соревнований.

С 24 по 27 декабря в Челябинске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. Ожидается прибытие большого количества спортсменов, поэтому организаторам соревнований требуется помощь.

Для этого был объявлен старт набора волонтёров. Ведь в большой степени именно от них зависит впечатление гостей от организации турнира. Поэтому к отбору кандидатов отнесутся серьёзно.

«Работа волонтёрского корпуса крупных спортивных состязаний на территории Челябинской области традиционно высоко оценивается участниками, гостями и руководителями международных спортивных федераций. На предстоящем чемпионате по фигурному катанию все волонтёры будут обеспечены средствами индивидуальной защиты», — заявила руководитель волонтёрского корпуса чемпионата Ирина Чиркова.

Волонтёры чемпионата России будут задействованы в нескольких направлениях: встреча гостей в аэропорту, работа в местах проживания и проведения соревнований, в службе по аккредитации участников чемпионата, транспортной логистики, помощи в организации тренировочного и соревновательного процессов.

Всего в настоящее время ищут 110 человек. Все желающие могут до 25 ноября подать заявки, которые будут рассмотрены организаторами. Затем уже пройдет собеседование с кандидатами. Требованиями являются возраст от 16 лет, стрессоустойчивость, умение работать в команде, высокая степень организованности и ответственности, готовность работать в течение всех дней чемпионата.