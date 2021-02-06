На «Банном» завершился первый день Кубка мира по сноуборду. Фоторепортаж

Золото в мужском финале разыгрывали представители России

На горнолыжном курорте «Банное» закончился первый день этапа кубка мира по сноуборду. В субботу, 6 февраля определились победители в дисциплине Параллельный слалом-гигант у мужчин и женщин.

Победителем у мужчин стал россиянин Дмитрий Логинов. В финальном заезде он выиграл у своего соотечественника Игоря Слуева. Бронзу этапа между собой разыграли представители Италии Эдвин Коратти и Марко Феличетти. В итоге победа досталась последнему. Отметим, всего в финальный этап соревнований вышло шесть россиян, однако четверо из них закончили выступление на этапе 1/8 финала. Среди выбывших был и чемпион Олимпиады в Сочи Вик Вайлд, который в первом раунде уступил будущему обладателю третьего места.

В женской части соревнований Россию представляли Анастасия Курочкина, Софья Надыршина и Милена Быкова. Лучше всех выступила последняя. Милена Быкова дошла до 1/4 финала, где проиграла Сабине Шоффманн из Австрии. Именно она по итогу стала третьей, обыграв в заезде за бронзовые медали представительницу Германии Селину Йогер. Финал женских соревнований разыгрывался между двумя немками — Шайенн Лох и Рамоной Хофмайстер. В итоге именно последняя стала победительницей этапа.

Отметим, уже в воскресенье, 7 февраля, на «Банном» пройдут соревнования в дисциплине параллельный слалом. Этап Кубка мира на Южном Урале в прямом эфире покажет медиахолдинг «Первый областной».