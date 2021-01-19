На «Банном» закончили подготовку трассы к Кубку мира по сноуборду

Полотно готово в полном объеме, сообщили в министерстве спорта Челябинской области

На территории горнолыжного курорта «Банное» завершена работа над трассой для этапа Кубка мира по сноуборду. Соревнования состоятся 6 и 7 февраля в двух дисциплинах — параллельном слаломе и слаломе-гиганте.



Как сообщили ИА «Первое областное» в министерстве спорта Челябинской области, основные виды работ проведены в декабре, именно тогда были построены стартовые площадки и запланировано полотно трассы. Для подготовки использовались две снегоуплотнительные машины Pisten Bully, а курировал процесс консультант международной федерации лыжного спорта. Вместе с ним работали специалисты курорта «Банное».

«17—19 января производилась подготовка стартовых бугров для параллельного слалома и параллельного слалома-гиганта. На сегодняшний день полотно трассы для проведения соревнований готово в полном объеме. Отметим, в ближайшее время начнется продажа билетов на этап Кубка мира по сноуборду. Посетить мероприятие смогут около 2000 человек. Для этого будут построены специальные трибуны, где зрители смогут расположиться с учетом социальной дистанции»,— пояснили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Отметим, для помощи в проведении соревнований организаторы привлекут 110 волонтеров. Добровольцы будут работать с судьями, прессой, спортсменами, а также иностранными гостями и участниками Кубка мира.