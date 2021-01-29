На «Банном» к этапу Кубка мира построят сноуборд-парк

Территория будет включать в себя фотозоны и торговые домики

К этапу Кубка мира по сноуборду на территории горнолыжного курорта «Банное» построят сноуборд-парк. Он будет включать себя интерактивные фотозоны и торговые домики с сувенирной продукцией. Об этом в пятницу, 29 января, объявили в министерстве спорта Челябинской области. Помимо этого для зрителей будет работать анимационная группа.



Все развлечения для зрителей организуют с соблюдением необходимых мер безопасности. Как заявил председатель оргкомитета турнира Олег Прямков, несмотря на текущие условия устроители турнира хотят подарить зрителям не просто спортивное событие, а праздник.

«Мы хотим, чтобы пришедшие на этап Кубка мира гости получили приятные эмоции и красивые фотографии на память»,— заявил представитель оргкомитета турнира Олег Прямков.

Отметим, на турнире будет разрешена посещаемость до 50%. Этап Кубка мира по сноуборду состоится 6 и 7 февраля. Вход для зрителей будет открыт ежедневно с 11:00. Церемония открытия запланирована на 12:30 в субботу, 6 февраля, а финальные заезды начнутся в 13:00. Добавим, что на турнире спортсмены разыграют медали в параллельном слаломе-гиганте в первый день и в параллельном слаломе во второй.