Мяч в «Зените»: футболисты «Челябинска» сыграют с соперниками из Ижевска

Один из лидеров чемпионата проведет домашний матч на стадионе «Центральный»

В ближайшее воскресенье, 15 августа, состоится очередной тур во втором дивизионе Футбольной национальной лиги. В одном из центральных матчей ФК «Челябинск» на своем поле примет «Зенит» из Ижевска. В случае победы наша команда единолично возглавит турнирную таблицу.

Первенство России в ФНЛ набирает обороты: команды уже сыграли по три-четыре матча. Футбольный клуб «Челябинск» решил отметить старт первенства победной серией: спортсмены выиграли три матча кряду, забив семь мячей и пропустив лишь один.

Недавно команда вернулась из Новосибирска, где провела трудный матч с местным ФК «НСК». Победа с минимальным разрывом в счете (2:1) дала возможность южноуральцам подняться вверх в турнирной таблице. Так, ФК «Челябинск», не потерпев ни одного поражения, является лидером турнира по потерянным очкам. Идущая на первом месте ульяновская «Волга» с 10 очками провела на один матч больше.

У нашего воскресного соперника, ижевского «Зенита», дела обстоят намного печальнее: гости за четыре проведенных матча не одержали ни одной победы, пропустив 11 голов и забив лишь три. Сейчас команда из Удмуртии занимает последнюю строчку турнирной таблицы.

Как закончится противостояние двух коллективов с разных полюсов турнирной таблицы, узнаем уже в это воскресенье, 15 августа, на стадионе «Центральный». Начало матча в 17:00.

Автор: София Поромова