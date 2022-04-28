«Мы сюда не тусоваться приехали, а за золото биться» — участники чемпионата России по баскетболу 3×3

В Челябинске прошла открытая тренировка сильнейших игроков страны

Сегодня, 29 апреля, в челябинском Дворце спорта «Юность» стартует финал чемпионата России по баскетболу 3×3. Накануне события его участники провели открытую тренировку. Однако в большей степени они снимались в официальных промо-видео к турниру, делали фото на память и общались с журналистами. Корреспондент ИА «Первое областное» побывал на креативном мероприятии баскетболистов для того, чтобы задать им каверзные и не шаблонные вопросы.

Но сначала о серьезном. В большинстве своем все участники предстоящего чемпионата говорят об одном и том же: рады быть здесь среди лучших, Челябинск — это мегакрутой город, а площадку для игр здесь подготовили на самом высоком уровне. Местным корреспондентам это слышать не в первой, а вот приезжающие гости делают для себя открытия.

«Я вообще без понятия, что это за город, ни разу здесь не был. Но здесь родился и рос наш тренер, Алексей Жердев. Он много говорил о Челябинске хорошего. Я ему верю. Как появится возможность — погуляю по городу, может быть, пойму в чем заключается его суровость», — говорит главная звезда турнира, серебряный призер Олимпийских игр-2020 Александр Зуев.

Все участники чемпионата — простые парни, из народа. Может быть, поэтому с ними можно так легко и непринужденно общаться. Нет и налета звездности. А все потому, что все они начинали заниматься этим видом спорта, как правило, на улице — вместе с друзьями играли часами напролет на площадке для стритбола и совершенствовали свое мастерство. Поэтому и можно было предположить, что у главы PR-департамента федарвции по баскетболу 3×3 Анны Резницкой — поле для широких возможностей продвигать свой продукт и делать качественные промо-акции игроков.

«Ребята практически все вышли из уличного баскетбола. Они такие же, как и мы с вами — люди из народа. Простые и компанейские, им совершенно не свойственна звездная болезнь. Конечно, с ними очень легко находить общий контакт и претворять в жизнь интересные идеи», — говорит Анна Резницкая.

В том, что ребята открыты для общения — это прямо в точку. Они не избалованы вниманием прессы (за редким исключением). И всегда рады поделиться внутренней кухней тем, чем они занимаются. Они не привыкли к интервью, но если уж журналисты задают им вопросы, то раскрывают свой внутренний мир.

Да, у них впереди крутой турнир, где каждый хочет стать чемпионом. Но это не мешает им оставаться друзьями. В этом вся суть баскетбола 3×3 — нового вида спорта, в который пришли люди из уличного стритбола. Со своей субкультурой, отношениями и взаимном уважении друг к другу. Они все из одной большой тусовки, которая в один прекрасный день переросла в нечто больше, став олимпийским видом спорта.

Один из фаворитов турнира считается клуб с непонятным для обывателей названием «Inаnomo». Организация, занимающейся биржей криптовалют.

— Вы тоже там работаете или только представляете ее интересы на баскетбольной площадке? — интересуюсь у одного из игроков команды Бориса Логачева.

— Нет, в этих делах я не разбираюсь. Мое дело только играть в баскетбол. И приносить пользу команде. И вообще мы сюда не тусоваться приехали, а побеждать и бороться за титул чемпиона России.

— С чем связано то, что в большинстве своем команды выбирают оранжевые или черные майки на турниры?

— Хм, вопрос интересный. Рискну предположить, что яркий оранжевый цвет выгодно отличается для визуального восприятия команд. И фотки классные можно сделать с командой.

— Специалисты называют вас и клуб «Гагарин» главными фаворитами на победу в чемпионате. Согласны с их мнением?

— Нет, баскетбол 3×3 тем и прекрасен, что в нем могут быть сюрпризы. Я бы выделил четыре команды, претендующие на чемпионство — «Гагарин», «Руна», «Bad Boys» и наш клуб «Inanomo». Но нельзя сбрасывать со счетов и другие команды. Каждая из участников финала способна преподнести сюрприз.

Один из лидеров команды «Руна» из Москвы Сергей Козлов начинал свое знакомство со спортом с футбола. Но один взгляд на внешние данные игрока вызывает вопросы. Накаченные бицепсы и широкие плечевые суставы не свойственны для баскетбола 3×3. Поэтому вряд ли можно было удивиться тому, когда в видео блиц-интервью в качестве альтернативы своему основному занятию игрок московской команды назвал пляжный волейбол.

— Он чисто для души, ничего более. Летом просто приятно показаться на пляже, весело провести время под палящем солнцем. Хотя изначально я вообще в футбол играл.

— Но с такими габаритами вам сам бог велел играть под кольцом и расчищать щит для подбора мяча.

— Вы не представляете какая жесткая там идет борьба за мяч. Спина страдает жестко. Мои габариты зачастую не вывозят такую жесткую игру. Конечно, я буду биться до конца, но с моими параметрами не всегда удается вывозить такой стиль игры.

— А название клуба «Руна» с чем связано?

— У нас было желание отойти от всех этих локаций или спонсоров — почему-то название клубов придумывают на основе этих двух факторов. Мы решили пойти другим путем — позиционируем себя как викинги, а руна — это часть их культуры в древние времена.

Провели открытое для СМИ занятие и представители Челябинской области на турнире — «Уралец» из Златоуста. В компании мастодонтов наши земляки выглядели скромно, хотя и пытались показать веселье и непринужденное настроение. Они не относятся к числу фаворитов. В отличие от многих других команд, команда наших земляков состоит из любителей. Каждый из них занимается баскетболом 3×3 в свободное от основной работы время. Тем не менее, у всех наших четырех парней есть хороший и полезный опыт игры в классическом баскетболе.

Накануне турнира «Уралец» сыграл в нескольких турнирах 3×3, где проявил себя неплохо. От них не ждут крутого результата, и это развязывает руки: когда нет психологического давления на команду, у ее игроков есть возможность проявить свои лучшие качества. Сами ребята горят желанием показать свою лучшую игру и не ударить в грязь лицом. Конкретных задач и целей на турнир не стоит.

Сегодня мы вас познакомим со всеми четырьмя участниками команды «Уралец». Каждый из них с баскетбольным прошлым, один из них и сейчас профессионально занимается спортом и стремится выйти на новый уровень. «Выиграть 3 матча из 9? Это реально! Но мы рассчитываем на большее!», — говорит один из игроков команды. Смогут ли наши парни составить достойную конкуренцию профессиональным командам — сможем узнать уже сегодня. Следите за трансляциями поединков и их результатами здесь. Билеты на турнир доступны в продаже. Купить их можно тут.