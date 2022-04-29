«Мы не будем мальчиками для битья» — игроки команды «Уралец»

Баскетболисты из Златоуста намерены дать бой фаворитам чемпионата России

Сегодня в челябинском дворце спорта «Юность» стартует чемпионат России по баскетболу 3×3. Готовятся к сражениям и игроки команды «Уралец» из Златоуста. Для них это первое серьезное испытание. В составе разношерстного коллектива — директор и тренер ватерпольного клуба, горячий парень из Ташкента, а также юный вундеркинд. Корреспондент ИА «Первое областное» пообщался с ребятами, узнав много интересных моментов в их биографии.

Станислав Накоряков — универсальный боец на два фронта

Балагур и весельчак, мастер слова и умных мыслей — это все духовный лидер златоустовского коллектива. Возможно, именно поэтому является капитаном команды. Кстати, во многом ему Челябинск и вовсе обязан тем, что выиграл право на проведение чемпионата России по баскетболу 3×3. Станислав Накоряков оказался в нужное время в нужном месте, обрел необходимые знакомства, став инициатором проведения турнира на южноуральской земле.

Впрочем, капитаном команда выбрала его неслучайно и еще по одной причине. Святослав Накоряков — сам в прошлом профессиональный баскетболист — выступал на достаточно высоком уровне, защищая цвета челябинского «Динамо» и магнитогорского «Металлурга». Правда, нельзя сказать, что он как-то выгодно отличался и блистал результативностью. Главным образом запомнился своими снайперскими способностями. Наверняка они пригодятся и в нынешней команде — дальние двухочковые броски из-за дуги в критический момент помогут «Уральцу» переломить ход неудачно складывающегося матча.

В баскетболе 3×3 нужны универсальные бойцы. Святослав как раз из таких. Причем в прямом и переносном смысле. В первом случае он умеет одинаково хорошо делать на площадке разные технико-тактические действия: играть в обороне, под щитом, на позиции разыгрывающего или даже продавить соперника в атаке. Во втором — ему удается совмещать две, казалось бы, несовместимые функции: играть на высоком уровне в баскетболе и руководить ватерпольным клубом «Динамо-Уралочка». Святослав Накоряков — гендиректор златоустовской команды. Поэтому в нем успешно реализуются две стихии гремучей смеси — воды и земли.

«Я очень полюбил водное поло, но у меня всегда были мысли вернуться в баскетбол, потому что долго и упорно к этому шел, был большой восстановительный период, много процедур и тренировок. Получилась достаточно большая пауза, порядка 5—7 лет. Конечно, была цель вернуться в классический баскетбол 5×5. Большинство игроков считали 3×3 уличным движением и не более того. Но этот вид спорта получил мощное развитие, чем и заинтересовал меня», — сказал Святослав Накоряков в одном из интервью.

Теперь капитан команды должен настроить своих партнеров психологически для того, чтобы у них появилась уверенность в себе. Пусть «Уралец» не среди фаворитов предстоящего турнира, но вера в себя может дать силы преподнести немало сюрпризов. Тем более что Святослав Накоряков убеждает журналистов в том, что их команда точно не будет мальчиками для битья.

Михаил Чернов — мозг и сердце коллектива

Верный соратник и партнер предыдущего героя, Михаил Чернов также трудится в штабе ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка». Он — тренер по ОФП. Но, как и Святослав, много лет посвятил баскетболу.

Родился и вырос в Челябинске, с 11 лет занимался баскетболом в местной СШОР-8, выступал за студенческую сборную ЮУрГУ, а после окончания универа стал тренером сначала в фитнес-клубе, а затем в баскетбольной школе «Олимп» при ДС «Надежда». Пять лет он трудился, стараясь поднять женский баскетбол в Челябинске. Записывал видеотренировки, выкладывал их в Сеть. Так на него и обратили внимание в штабе «Динамо-Уралочки». Все сложилось в один пазл, чтобы пригласить талантливого специалиста к себе, — опыт работы в женском коллективе, командном виде спорта и понимание того, как вывести девушек на пик формы через занятия по ОФП.

Роль Михаила Чернова в «Уральце» трудно переоценить. По сути он — играющий тренер команды. Тактические разработки и установки лежат целиком и полностью на нем. Михаил пересматривает видеозаписи игр соперников, изучает опыт и практику ведущих специалистов баскетбола 3×3 и все свои мысли и идеи воплощает в жизнь с партнерами по команде.

Возможно, тренерская жилка в нем появилась благодаря увлечению компьютерным спортом. В игре DOTA нужно просчитывать ходы на несколько шагов вперед, логически мыслить. В этой игре у Михаила Чернова солидный опыт, наиграно около 5 тысяч часов! Правда, теперь времени на нее не осталось.

«Я многоженец и многодетец. От двух браков — два чудесных пацана растут. О компьютерных играх пришлось забыть. Другие заботы и переживания, воспитанием детей заниматься надо», — говорит Михаил.

Младшему сыну всего два месяца, а вот старшему 7 лет. И он уже тоже в спорте, занимается баскетболом. Правда, отец вряд ли сможет рассчитывать на его поддержку на турнире в Челябинске. По всей видимости, генетически перенял у Чернова-старшего любовь к компьютерным играм. «Он тоже игроман. Если время есть, он лучше дома посидит, чтоб в компьютерные игрушки поиграть», — добавляет глава семейства.

Дмитрий Алимов — мастер противовоздушной обороны

Баскетбол 3×3 — разноплановая игра, у каждого игрока есть определенная роль. Даже несмотря на то, что, как уже говорилось выше, в этом виде спорта нужны универсальные игроки. Дмитрий Алимов в «Уральце» должен стать надежным тылом в игре команды. А разве может быть иначе, если он служил в войсках противовоздушной обороны?

Если спроецировать службу в армии на спорт, то Дмитрий Алимов призван в команде «закрыть воздух», не дать мощным форвардам соперника забивать сверху. Тем более что опыт игры на высоком уровне у него тоже имеется. В юношеские годы боец защищал цвета «Динамо», был одним из лидеров команды в детско-юношеской баскетбольной лиге (ДЮБЛ).

«Уже вернувшись со службы в армии, познакомился с баскетболом 3×3. Зацепило! Нравится динамика и командный дух этого вида спорта. Теперь планирую только здесь совершенствовать свое мастерство», — объясняет Дмитрий Алимов.

Сейчас спортсмен живет и тренируется в Златоусте, учится на тренера. Родился и вырос он в Ташкенте. К удушающей летней жаре ему не привыкать. Она в нем выработала выносливость и умение терпеть. Эти качества должны помочь в турнире. Если кого-то из партнеров по команде начнут покидать силы, можно не сомневаться, Дмитрий сможет взять игру на себя.

Алексей Смолин — юный талант на позиции разыгрывающего

Ему 18 лет, сил и времени сейчас хватает на то, чтобы совмещать два баскетбола — «большой» и «маленький». В нынешнем сезоне Алексей Смолин был одним из лидеров студенческой сборной Челябинской области, а в свободное от игр время вовсю тренируется в баскетболе 3×3.

«Конечно, понимаю, что в скором времени придется делать выбор. Все-таки нагрузки в обоих видах спорта серьезные и совмещать два баскетбола сложновато в физическом плане. Но пока стараюсь об этом не думать, впереди важнейший турнир. Хочется порадовать челябинцев красивой и яркой игрой», — говорит Алексей.

Кстати, выступает игрок в «Уральце» на позиции разыгрывающего — одно из ключевых амплуа в командном виде спорта. Он понимает, что южноуральской команде будет сложно биться на равных с фаворитами турнира. Но уверяет, что ребята приложат все силы, чтобы показать достойный результат.