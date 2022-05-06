«Мы хотим не кататься, а тренироваться и побеждать» — тренер по фристайлу на роликах

В Челябинске набирает популярность модное направление роллер-спорта

Катание на роликах может стать для челябинцев не только приятным времяпровождением, но и возможностью реализовать себя в спорте. В регионе набирает популярность роллер-спорт со множеством его разновидностей. Среди них и фристайл-слалом на роликах — технически сложная дисциплина, по которой проводятся крупнейшие международные соревнования. Тренер Юлия Григорьева объясняет феномен всплеска интереса к этому направлению, но признает, что возможностей для полноценных тренировок у начинающих фристайлистов в городе почти нет.

Мало кто представляет, что катание на роликах, а если быть точнее роллер-спорт, — это пусть и молодой, но уже самостоятельный вид спорта с различными направлениями и дисциплинами. В действительности на коньках ведь проводятся множество соревнований, а чем ролики хуже? Вот и в этом виде спорта выделяются несколько дисциплин:

— спидскейтинг (скоростной бег);

— фигурное катание;

— фристайл (скоростной слалом, фристайл-слалом, слайды, прыжки в высоту);

— хоккей;

— агрессивное катание (стрит, верт).





При этом роллер-спорт во всем мире динамично развивается. И даже добивается того, чтобы войти в программу Олимпийских игр. Правда, пока безуспешно — МОК дважды отклонил заявку международной федерации. Тем не менее это не мешает ведущим спортсменам бороться за медали чемпионатов мира.

Одной из самых массовых, зрелищных и технически сложных разновидностей катания на роликовых коньках является фристайл-слалом — это фигурное катание по дорожке со множеством конусов (фишек), равноудаленных друг от друга. Наблюдать за тем, как исполняют сложнейшие технические элементы профессионалы в своем деле, — одно удовольствие. И все потому, что, в отличие от ледовых коньков, ролики позволяют сделать уникальные одноколесные трюки на носке или пятке.

Именно этой разновидностью роллер-спорта занимаются на одной из площадок в Челябинске. Под руководством главного тренера сборной Челябинской области по фристайл-слалому Юлии Григорьевой оттачивают свое мастерство и готовятся к соревнованиям юные спортсмены, осваивают с нуля технику катания на роликах все желающие. Среди них, кстати, есть и уже взрослые люди.

«Цели и задачи у всех разные. В большинстве своем люди приходят просто для того, чтобы научиться кататься на роликах. Другие хотят делать это технично. Родители приводят детей, чтобы затем всей семьей можно было вместе покататься в парке. Но нет таких, которые изначально хотели бы посвятить себя спорту. Единственное исключение — родители Ксюши Крохалевой. Она пришла к нам с намерением тренироваться и выступать на соревнованиях», — говорит Юлия Григорьева.

Разумеется, в спортивное направление дети переходят уже после того, как получат определенные навыки и умения. Если у ребенка есть способности, тренеры сами ему рекомендуют принять участие в соревнованиях. Но чаще дети сами изъявляют желание заниматься роллер-спортом профессионально.

Сегодня в группе у Юлии Григорьевой десять таких детей, они участвуют в региональных и всероссийских соревнованиях. И уже добиваются определенных успехов. Так, например, в российский рейтинг фристайлистов в топ-15 входит София Кудымова. Однако соперничать с другими регионами сложно — уровень подготовки спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга гораздо выше. Оно и неудивительно, специализированные школы там начали свою работу 10—15 лет назад, а челябинская роллер-школа последние 5 лет работает со спортсменами. Всего же в стране роллер-спорт официально развивают в 24 регионах страны.

«В региональном Минспорте мы зарегистрировали федерацию, она у нас официально аккредитована. Но проблем хватает. Мы не можем пока добиться того, чтобы было открыто хотя бы отделение при муниципальной спортшколе. Поэтому и вынуждены проводить тренировки ребят на платной основе, арендуем на собственные деньги помещение. А мы ведь хотим не просто кататься на роликах, брать в группу новых учеников, но и проводить полноценные тренировки, выступать и побеждать на соревнованиях»,— говорит о наболевшем Юлия Григорьева.

Кстати, в Челябинске найти такое помещение не так-то и просто. В соответствии с требованиями к дисциплине «фристайл-слалом» площадка для проведения учебно-тренировочного процесса должна составлять не менее 250 кв. м. При этом напольное покрытие должно быть ровным. Кроме того, арендодатели неохотно идут на контакт после того, как узнают, чем собираются заниматься на их территории. У многих из них есть предубеждение, что ролики портят напольные покрытия.

В такой ситуации, казалось бы, можно найти простой выход — в летний период тренироваться на улице, но и здесь свои сложности. В Челябинске, по словам Юлии Григорьевой, есть только три пригодные площадки для занятий фристайлом на роликах — стадион «Инга», территория у входа на стадион «Центральный» (пересечение улиц Коммуны и Энгельса) и площадка за памятником Курчатову.

Но в первом случае на стадионе могут заниматься только действующие спортсмены, которые пофамильно внесены в расписание. Соответственно любительские группы не могут там тренироваться. На второй площадке занимающимся приходится делить участок земли с большим потоком людей, направляющихся на прогулку в парк, на третьей — соседствовать с облюбовавшими место любителями кальянов, пива и громкой музыки.

«У нас же дети, а тут атмосфера вокруг никак не располагает к занятиям спортом. Да и небезопасно это — асфальт за памятником Курчатову хороший, но то тут, то там разбитые бутылки. Есть еще хорошая площадка на стадионе „Инга“, но с недавних пор ее закрыли для свободного посещения», — объясняет тренер.

Вот и тренируются начинающие роллеры в одном из торговых комплексов Челябинска. Кстати, в группах предусмотрены занятия и для взрослых — тех, кто в свое время не успел или не смог освоить катание на роликах.

«Движение вперед, назад, развороты и торможение — это базовые элементы, которые мы ставим в кратчайшие сроки. А дальше уже все зависит от ученика. Сдерживающий фактор — страх. Зачастую даже физически развитые и подготовленные люди не могут раскованно кататься на роликах из-за боязни упасть и получить травму», — добавляет Юлия Григорьева.

По словам специалиста, освоить первые шаги и научиться держаться на роликах самостоятельно тренеры смогут обучить за полчаса занятий (стоимость урока продолжительностью от 30 минут до 1 часа в зависимости от количества занимающихся — 450 рублей), а освоить базовую подготовку катания — за восемь тренировок (3200 рублей). Школа по фристайлу на роликах набирает группы новых учеников, приглашает на тренировки всех желающих. Подробности — в группе во «ВКонтакте».



