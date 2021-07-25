«Мы еще всем покажем!» Челябинка Татьяна Минина вышла в финал Олимпийских игр

Тхэквондистка в красивом стиле выиграла полуфинальный поединок и теперь сразится за золото

В полуфинале турнира по тхэквондо на Олимпийских играх в Токио российская спортсменка билась в весовой категории до 57 кг с Кимиа Ализадех Зенорин, представляющей Олимпийскую команду беженцев. Российская спортсменка выиграла со счетом 10:3 и вышла в финал соревнований.

В самом начале поединка челябинке удалось дважды попасть точно в цель, поведя в счете 5:0. И, хотя во втором раунде Минина пропустила один опасный выпад соперницы, в целом контролировала ход поединка. В итоге уверенная победа — 10:3 и теперь в вечерней части программы подопечная Александра Энса и Анны Селютиной из челябинской СШОР «Коре» сразится за золотые медали Олимпийских игр.

«Мы еще всем покажем!», — выкрикнул в камеру ТВ уходя с додянга, тренер спортсменки Александр Энс. Мгновением ранее он заключил в объятия свою подопечную, поздравив с выходом в финал.

Отметим, что никогда ранее российские тхэквондисты не становились олимпийскими чемпионами. В их активе две серебряные и три бронзовые медали. У челябинской спортсменки есть возможность вписать свое имя в историю! В финальном поединке наша землячка сразится с американской Анастасией Золотич. Начало — в 17:30 по челябинскому времени.

Татьяна Минина ранее провела два победных поединка. В первом раунде челябинка взяла верх над Фани Цели из Греции (15:7), во втором победила Теият Бен Юссуф из Нигера (15:10). Напомним, что вчера бронзу для сборной России завоевал Михаил Артамонов из Санкт-Петербурга.