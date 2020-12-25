Мужской волейбольный клуб «Динамо» из Челябинска обыграл «Тюмень»

Команд ожидает повторная встреча на поле

Вечером 24 декабря в Челябинске состоялся волейбольный матч среди мужских команд — местного «Динамо» и «Тюмени» из одноименного города. Игра протекала драматично — клубы боролись за победу в каждом из сетов.

Первая партия завершилась со счетом 25:23 в пользу «Динамо». Во второй выиграли уже игроки «Тюмени», сет завершился с результатом 21:25. Третья партия осталась за хозяевами — 25:18 в пользу челябинцев. Четвертый сет «Динамо» отыграть не удалось, отрыв был очень большой — 16:25. Зато решающая, пятая партия завершилась в пользу челябинского волейбольного клуба — «Динамо» выиграло ее со счетом 15:12. Итоговый результат матча — 3:2.

«Игра была очень сложная, в первую очередь в психологическом плане. У соперника, такое ощущение, немного не шла сегодня подача. И за счет этого у нас получилось преимущество в тех партиях, которые мы выиграли. Плюс соперник, похоже, подустал, сделал несколько ошибок в пятой партии, и это дало нам отрыв, а мы, в свою очередь, закрепили своими удачными действиями», — поделился старший тренер ВК «Динамо» Николай Куравкин.

Следующая игра «Динамо» состоится уже сегодня вечером, 25 декабря. Волейболисты из Челябинска вновь встретятся с «Тюменью». Начало игры — в 16:00.