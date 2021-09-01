Мужские команды «Челбаскет» выступили на товарищеском предсезонном турнире

Баскетбольные клубы из Челябинска продолжают подготовку к новому сезону

29-30 августа в городе Ревда (Свердловская область) основной и молодежный состав БК «Челбаскет» сыграл по два контрольных матча с соперниками из «Темп-СУМЗ-УГМК» — бронзовым призером чемпионата страны в Суперлиге-1. Основной состав челябинского клуба в своих матчах уступил, а вот ближайший резерв сумел взять верх, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».



Коллектив из Ревды в прошлом сезоне завершил на третьем месте Суперлиги-1 чемпионата страны. Товарищеские матчи с опытным соперником, по мнению тренерского штаба «Челбаскета», помогут их подопечным получить бесценный опыт и соревновательную практику.



Первую встречу молодежка «Челбаскета» выиграла у ровесников из «Темп-СУМЗ-УГМК» со счетом 71:69, вторую — 63:60. Сложней пришлось основной команде. В первой игре челябинцы потерпели разгромное поражение со счетом 85:54. Во второй наша команда сыграла лучше, но все равно уступила 63:81.



Напомним, что первые официальные игры «Челбаскет» сыграет уже в сентябре на Кубке России. 24 сентября в Магнитогорске челябинцы сыграют против «Нефтехимика» из Тобольска.



Автор: Степан Тимощук

