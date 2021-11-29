Мужская сборная России по керлингу вернулась в элитный дивизион чемпионата Европы

Южноуральцы Сергей Глухов и Дмитрий Миронов помогли команде завоевать серебро турнира в дивизионе «В»

В норвежском Лиллехаммере завершился чемпионат Европы по керлингу среди мужских команд в дивизионе «В». Сборная России с двумя южноуральскими спортсменами в составе сумела занять общее второе место и вернуться в элиту чемпионата Европы, сообщает Федерация керлинга России.

Уже на предварительном групповом этапе сборная России показала, что является одним из фаворитов чемпионата Европы в дивизионе «В». Наша команда, в составе которой выступают два южноуральских спортсмена — Сергей Глухов и Дмитрий Миронов, одержала шесть побед и с первого места вышла в плей-офф соревнований.

Ключевым для россиян стал полуфинальный поединок против латышей. Именно от его исхода зависела судьба путевки в элитный дивизион чемпионата Европы. Наши парни одержали уверенную победу (11:3) и вышли в финал турнира. К сожалению, решающий поединок россияне уступили соперникам из Турции, однако решили для себя задачу-минимум.

В состав мужской сборной России под руководством Александра Козырева входят Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.